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В Волынской духовной семинарии УПЦ рассказали, как поступить на учебу

23.06.2022 / 17:20
В Волынской духовной семинарии УПЦ рассказали, как поступить на учебу
Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы поступить в семинарию, необходимо подать документы в приемную комиссию до 26 августа

Волынская духовная семинария УПЦ начала прием документов для поступления на дневное и заочное отделения на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт pravoslavna.volyn.ua, для поступления в Волынскую духовную семинарию необходимо предоставить пакет документов и сдать экзамены.

Основной задачей системы образовательного процесса в Волынской духовной семинарии является обеспечение необходимого уровня подготовки кандидатов пастырского служения, богословов и специалистов других форм церковного служения.

В духовной семинарии есть стационарная и заочная формы обучения, срок обучения - 4 года. Студентам очной формы обучения предоставляется бесплатное общежитие и питание.

При ВДС также функционируют двухгодичные курсы регентов-псаломщиков.

Чтобы поступить в семинарию, необходимо подать документы в приемную комиссию до 26 августа. Вступительные испытания начнутся 29 августа.

Скачать всю необходимую информацию можно тут.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, Семинария
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