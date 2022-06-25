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Епископ УПЦ объяснил, почему без любви не может быть правильной веры

23.06.2022 / 14:30
Епископ УПЦ объяснил, почему без любви не может быть правильной веры
Источник: Центр информации УПЦ
Человека единым с Богом делает любовь

Православие - это не только знание Символа веры, не только попытка соблюдать каноны и догматы, не только исполнение положенных Церковью правил, но и пребывание в любви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Человек - существо религиозное. Он не всегда это понимает, но всегда к этому рано или поздно приходит. Атеист тоже верит в то, что Бога нет. Все его аргументы в пользу этого утверждения разбиваются контраргументами тех, кто с этим не согласен. Так что все мы, в той или иной степени, люди верующие. Но важен не сам факт веры, а то в кого или во что верим, и то что именно делаем для того, в кого верим», - сказал владыка.

Епископ Виктор напомнил, что бесы тоже веруют в Бога, по слову апостола Иакова (Иак. 2, 19), но, вместе с тем, делают всё, чтобы человек погиб.

«Значит, их вера никакой пользы не приносит ни им самим, ни кому бы то ни было другому. Получается, что иметь веру, или считать себя верующим человеком, ещё не значит быть с Богом», - добавил он.

Архиерей отметил, что человека единым с Богом делает любовь. «Если внимательно читать Евангелие, то становится понятным, что истинная вера в Бога - это фактически синоним любви к Нему. Сама же любовь понимается в деятельном смысле, как постоянное исполнение Заповедей Божиих», - пояснил епископ Виктор.

Иерарх УПЦ привел цитаты из Евангелия от Матфея: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди... Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». «Из них становится очевидным, что вера невозможна без любви к Богу, которая в свою очередь просто не мыслится без конкретных дел по отношению к Богу и ближнему. Вот потому и пишет апостол Иаков, что «вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 26)», - сказал владыка.

«Дела и даже мысли свидетельствуют о нас лучше, чем слова, сказанные о себе самих. Каковы мысли в душе человека, таков и он, - говорит царь Соломон в Притчах (Притч. 23, 7). А значит, сколько бы ни тщились называть себя верующими, какимы бы богословами себя не мнили, если дела и сердце нечисты, то и вера наша не православная», - пояснил архиерей.

В завершении епископ Виктор отметил, что Православие - это не только знание Символа веры, не только попытка соблюдать каноны и догматы, не только исполнение положенных Церковью правил, но и пребывание в любви. «Ибо там, где любви нет, там не может быть и правильной веры», - заключил он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Православие, епископ Виктор
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