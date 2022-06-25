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В Переяславе сторонники ПЦУ вместе с властями устроили провокацию с целью завладеть храмом УПЦ

23.06.2022 / 13:45
В Переяславе сторонники ПЦУ вместе с властями устроили провокацию с целью завладеть храмом УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане Троицкого храма не поддались на провокацию и провели свое собрание, подтвердив верность УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием

На Киевщине в Переяславе сторонники ПЦУ вместе с представителями городских властей организовали собрание территориальной общины, чтобы перевести Троицкий храм из УПЦ в ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, прихожане Троицкого храма не поддались на провокацию и провели свое собрание, подтвердив верность УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Собрание территориальной общины прошло в городском доме культуры, его организацией занимался официальный портал Переяславского горсовета. На мероприятие пришли примерно 80 человек и проголосовали за перевод Троицкого храма УПЦ в ПЦУ.

Верующие Троицкого прихода УПЦ провели свое собрание и проголосовали в соответствии со своим уставом. 160 прихожан единодушно высказались за сохранение существующего статуса общины и против перехода к раскольникам. Результаты голосования зафиксировали в протоколе. После этого в Троицком храме прочитали акафист, и настоятель храма благочинный первого Переяслав-Хмельницкого округа архимандрит Нил (Семенец) поблагодарил всех за поддержку.

«Есть информация о том, что на следующий день сторонники ПЦУ планируют устроить очередную провокацию – в местном Успенском храме», – сообщили на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Переяслав
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