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Львовский митрополит УПЦ призвал расследовать второй поджог храма УПЦ во Львове

23.06.2022 / 13:15
Львовский митрополит УПЦ призвал расследовать второй поджог храма УПЦ во Львове
Источник: Центр информации УПЦ
Владимирский храм во Львове неоднократно подвергался нападениям вандалов, а в ночь с 19 на 20 июня 2022 года его подожгли

Просим представителей государственной власти и правоохранительных органов отнестись к этому событию как такому, что может привести к разжиганию межконфессиональной розни, и в короткий срок провести расследование по данному преступлению.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, об этом митрополит Львовский и Галицкий Филарет сказал в своем обращении к представителям государственной власти, правоохранительных органов и общественности по поводу второго поджога Свято-Владимирского храма на Сиховском массиве во Львове.

«В ночь с 19 на 20 июня 2022 года руками радикально настроенных людей уже во второй раз был подожжен православный храм, освящённый в честь святого равноапостольного князя Владимира – Крестителя и Просветителя Святой Киевской Руси. Очевидно, что свет Христовой веры еще не просветил людей, совершивших это преступление. Очевидно, что их души нуждаются в особой молитве о них, ведь верующее сердце не может побуждать разум к сожжению мест особого пребывания благодати Божией. К величайшему сожалению во время существования этого прихода и храмового здания, его настоятелю с прихожанами было причинено много вреда – как морального, так и материального», – отметил владыка.

Митрополит Филарет подчеркнул, что сегодня, когда наше Украинское Государство находится в состоянии войны, все верующие Украинской Православной Церкви возносят сугубые молитвы за украинских военных, за дарование победы, мира, здоровья и благополучия всем нашим гражданам.

«Особая молитва об Украине раздается и в Свято-Владимирском храме на Сихове, ведь родные прихожан этой религиозной общины, равно как и верные других конфессий, защищают нашу землю с оружием в руках, находясь на службе в ВСУ», – сказал он.

Он считает, что в стране, стремящейся стать членом Европейского союза, ни в коем случае не должны допускать подобных варварских поступков.

«Просим представителей государственной власти и правоохранительных органов отнестись к этому событию как такому, что может привести к разжиганию межконфессиональной розни, и в короткий срок провести расследование по данному преступлению», – говорится в заявлении.

Кроме того, управляющий Львовской епархией призвал всех граждан, которые называют себя верующими, решать все вопросы исключительно в конституционном поле, посредством конструктивного диалога, основанного на принципах взаимоуважения и христианской любви.

Как сообщалось ранее, Владимирский храм во Львове неоднократно подвергался нападениям вандалов, а в ночь с 19 на 20 июня 2022 года его подожгли.

Источник: Inpress.ua
Львов, УПЦ, поджог храма, митрополит Филарет
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