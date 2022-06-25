Ценность профессионального дизайна мобильного приложения

Качественные мобильное приложение – это не просто оригинальная идея и привлекательно выглядящие иконки. В первую очередь, речь идёт об удобстве интерфейса и продуманном функционале. Насколько успешным будет подобное приложение, во многом зависит от профессионализма UX/UI дизайнера.

Если верить статистике, то примерно четверть из всех мобильных приложений скачивается, используется однократно и удаляется. Очень часто низкий уровень удержания потенциального потребителя объясняется тем, что юзабилити продукта недостаточно качественно выполнен. Этот фактор становится причиной неудач для 70% проектов в бизнесе.

Чтобы подобной ситуации не допустить, важно изначально подходить к проектированию приложений со всей ответственностью, особенно на первых этапах разработки. Особое внимание рекомендуется обратить на дизайн. В мобильной разработке он подразумевает более широкий охват, нежели просто визуальное оформление продукта. Речь идёт о грамотно выстроенной структуре приложения, для чего анализируется логика поведения среднестатистического пользователя. Именно благодаря дизайну обеспечивается удобство применения и возможность получить полное расположение представителей целевой аудитории.

Дизайн должен быть настолько интуитивно понятным, чтобы каждый смог с лёгкостью ориентироваться в новом для него приложении. Речь идёт о применении тех элементов интерфейса, что являются общедоступными. Все особенности и тонкости будущего продукта нужно учесть в обязательном порядке. Чем сложнее планируется приложение, тем больше работы предстоит выполнить дизайнеру, а значит, и стоимость разработки повысится. Чего не стоит делать точно – так это экономить на дизайне, памятуя о том, что каждый пользователь встречает новый продукт, что называется, по «одёжке» и, если первое впечатление будет испорчено, то и приложение, скорее всего, будет удалено после скачивания.

Именно поэтому важно обращаться к профессионалам, способным выдать на выходе тот продукт, который будет действительно достоин внимания.

Вариативность расценок – из каких критериев складывается цена

Однозначно ответить на вопрос, касающийся стоимости разработки приложения и его дизайна, невозможно, если не учесть все тонкости предстоящей работы. Важно понимать, что сам процесс создания мобильного приложения подразумевает прохождение определённого алгоритма, в котором каждый этап оказывает своё влияние на итоговую цену.

Насколько важно качественно исследовать отдельные компоненты будущего приложения

На самом деле посредством такого анализа можно создать по-настоящему уникальный дизайн. Исследованию целевой аудитории, конкурентов и основных рыночных тенденций уделяется немало времени. Только подобным образом, тщательно проработав каждый из перечисленных аспектов, можно создать то мобильное приложение, которое будет полезно для бизнеса, удобным для пользователя и популярным, как один из элементов бренда. На самом деле, на приложение важно взглянуть с разных сторон, изучив конкретную нишу на рынке и поняв ту ситуацию, которая складывается в конкретный момент времени. Подобным образом можно выявить слабые и сильные стороны тех приложений, которые используют конкуренты, определиться с возможностью исправить отдельные минусы и внедрить преимущества в будущий проект.

Проанализировав последние тенденции в дизайне интерфейсов, можно выбрать для себя подходящий вариант создания дизайна мобильного приложения. После завершения анализа команде предоставляется перечень элементов задач и функций, которые нужно будет получить от продукта в итоге. На основании этих материалов создаётся своеобразный навигатор по разработке приложения. Естественно, и затраты будут варьироваться в зависимости от следующих параметров:



сложности предложения в целом;

времени, затраченного на сбор и анализ требований и задач;

числа функций, которые необходимо отработать;

количества платформ, подходящих для работы будущего приложения;

времени, затраченного на согласование проекта с аналитиками, архитекторами программного обеспечения и дизайнерами.



Главные возможности дизайна мобильных приложений, его отличие от варианта, предназначенного для десктопа

Для дизайна мобильных приложений характерен целый перечень особенностей, которые обязательно учитывает специалист, приступая к проектированию. В первую очередь, это ограниченный дисплей мобильного устройства. Даже если речь идёт о планшете, он всё равно будет гораздо меньше, чем десктоп или лэптоп. Именно поэтому важно тщательно продумать навигацию и количество тех элементов, которые способны оптимально уместиться на одном экране, не забывая при этом о том, что путь пользователя к конечной цели должен быть сокращён по-максимуму.

Особенности управления и функционал мобильных устройств также должны быть задействованы в полной мере. В отличии от лэптопов это не кнопки, а жесты и касания. Навигация с оглядкой на данную тонкость должна быть тщательно продумана. Для ввода и верификации данных вполне реально использовать, к примеру, камеру и микрофон. Кликабельные элементы можно сделать крупнее – это кнопки, навигация, фильтры, меню и др. Их необходимо располагать на определённом расстоянии друг от друга для того, чтобы по ним можно было попадать пальцами, не изменяя захвата руки и не затрагивая сторонних элементов.

Ориентация экрана мобильного устройства тоже имеет значение. Проектируя дизайн мобильных приложений, важно предусмотреть два варианта отображения экрана: портретный и горизонтальный. Какой бы из них не был выбран в итоге, у пользователя не должно возникать проблем при взаимодействии с приложением. Какую бы ориентацию он не предпочёл использовать, удобство и комфорт обеспечиваются прежде всего.

Мобильный трафик интернета – ещё один критерий, на который следует обратить внимание, учитывая тот факт, что приложение обычно используется на ходу. Тяжёлых файлов и графических элементов следует избегать, чтобы не допустить дополнительных затрат для потенциального потребителя товара или услуги.

Почему задачу по разработке дизайна интерфейса приложения стоит возложить на специалистов

Тот, кто собирается использовать дизайн интерфейса приложения, должен понимать, что, в первую очередь, это своеобразная коммуникация с пользователем. Только специалисты, имеющие за плечами внушительный опыт работы в данном направлении, знают о том, какой шрифт подобрать, какая цветовая палитра придётся кстати в конкретном случае, и как правильно расставить акценты на функциональных элементах так, чтобы продукт оказался максимально комфортным даже для абсолютного новичка.

Только профессионал сможет эффективно вникнуть в суть продукта, который предстоит реализовать через приложение, независимо от того, к какой тематике он относится. Это может быть традиционный онлайн-магазин или новая игра. В любом случае, функциональные задачи можно будет решить, используя дизайн. Доверив этот процесс профессионалам, можно ожидать, что они не просто создадут эффектную кликабельную картинку, но и возьмут на себя ответственность за полный цикл разработки, начиная от создания технического задания и заканчивая релизом. К работе специалистов можно подключить, в принципе, на любом этапе, однако гораздо эффективнее и быстрее результат можно будет получить, если вести подобную работу с самого начала.

Только истинный мастер своего дела предварительно уделит время изучению бизнеса клиента, выяснив потребности и учтя пожелания по функциональности будущего приложения. Обязательно проводится полноценный анализ рынка и целевой аудитории, отбираются ценные практики и положительные примеры. Это помогает понять, что именно желает видеть пользователь в итоге.

Презентация и тестирование осуществляются на кликабельных прототипах, далее в соответствии с пожеланиями заказчика дизайн дорабатывается до окончательной версии.

Роль приложения в маркетинговой стратегии должна быть продумана тщательно и заблаговременно. Это может быть как простое дополнение к основным возможностям, так и главная точка входа.

Проектируя дизайн мобильного приложения, важно правильно расставить акценты на маркетинге. Таким образом, данный шаг становится неотъемлемым, когда речь идёт о развитии любого бизнес-проекта.