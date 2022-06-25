Управделами УПЦ рассказал, как человек может стать святым

Чтобы быть святым, прежде всего нужно быть верным Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в проповеди.

Владыка напомнил, что основа жизни Церкви, то, о чём она учит на протяжении уже многих столетий, — «это проповедь о том, что каждый человек призван к святости».

«Став членом Церкви, человек получает Духа Божьего. И даже если он впадёт в тяжкие грехи, всё равно хотя бы частичка благодати Святого Духа в нём сохраняется. А это значит, что, если человек захочет, Господь обязательно даст ему силы побороть грех, очистить своё естество и стать храмом Духа Божьего (смотр. 1 Кор. 3:16; 6:19)», — сказал митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что святые - это люди, «которые насытились благодатью Божьей настолько, что могут делиться ею с нами».

«Кроме того, это люди, которые стремились исполнять заповедь о любви. Если человек хочет быть святым, он должен бороться за свою любовь к Богу и к ближнему. Это не просто трафаретные слова. Это слова, которые подтверждаются житиями святых людей», — добавил он.

Управделами УПЦ назвал условия достижения святости.

«Во-первых, это верность Богу. Чтобы быть святым, прежде всего нужно быть верным Богу. Господь так и говорит нам в Евангелии, что если мы будем Ему верны, Господь исповедует нас пред Отцом Своим Небесным, но если мы отречёмся от Него, то и Он отречётся от нас пред Отцом Небесным (смотр. Мф. 10:32–33)». Что значит быть верным Богу? Это значит, несмотря ни на что — на насмешки, неприятие со стороны окружающих — хотеть быть с Ним и исполнять Его заповеди.

Во-вторых — крестоношение. Также Господь говорит, что каждый должен взять на себя крест: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10:38). Крестоношение — это путь исповедания и исполнения воли Божьей. Когда говорим, что всё должно быть по воле Божьей, нам также иногда кажется, что это какие-то абстрактные вещи. А на самом деле всё очень просто: исполнять волю Божию значит исполнять Его заповеди. Тяжело, нелегко, но нужно стремиться каждый свой шаг измерять с тем, что говорит нам об этом Господь», — сказал митрополит.

Иерарх УПЦ пояснил, что борьба с грехом всегда начинается с правильной, объективной оценки того, чем я являюсь, что у меня внутри. Такая оценка обязательно приводит к покаянию и смирению.

«Когда человек настроит себя обязательно исполнять заповеди Божьи, то поймёт, что это делать очень тяжело и почти невозможно. И тогда, осознавая своё бессилие, свою слабость, он просит у Бога: «Господи, помоги! Так больше жить не хочу, но и бороться со своим грехом у меня нет сил. Потому пошли мне благодать Духа Своего, Которая поборет всю мою греховность, преобразит мою душу, исцелит мою волю - и я больше не захочу этой сладости греховной»», - пояснил владыка Антоний

Он напомнил, что святые были смиренными людьми, считали себя самыми грешными людьми в мире. «Они любили Бога, но даже не надеялись, что Господь их помилует», - добавил архиерей.

Далее владыка привёл случай из жития преподобного Сисоя Великого. «Когда святой уже лежал на смертном одре, он сиял, но при этом плакал. Его ученики, понимая, что учитель отходит к Богу, говорят: «Почему ты плачешь? Ты сияешь!». А Сисой ответил: «Вы не знаете: я ещё и не начинал каяться. И я боюсь с таким внутренним состоянием идти к Богу». Святой, который сиял, ощущал внутреннюю греховность. Почему? Потому что он настолько очистил себя и так приблизился к Богу, что ощущал даже маленькие пылинки греховных помыслов и старался в них покаяться», - рассказал митрополит Антоний.

Владыка считает, что этот пример говорит о том, что святость — не статичное состояние, когда человек достиг бы святости и сказал: «Я свят», - но постоянная внутренняя работа над собой. «Если же человек думает, что он уже достиг святости, это очень печально, поскольку это путь к гордыни и, затем, к отчаянию», - пояснил он.

Митрополит Антоний также подчеркнул, что святость — это не нравственное совершенство. «Да, святые всегда нравственно совершенны, но святой — это не просто хороший человек, который добр по природе, воспитанию, и, даже не зная Закон Божий, исполняет по совести то, что в него вложил Господь. Это ещё не святость. Святость - это постоянное стремление соединиться с Богом. И святость даётся только через Духа Божьего. Человеку, который хочет жить в вечности со Христом Спасителем», — пояснил управделами УПЦ.

«К этому каждый из нас и призван. И каждый должен понимать, что этот путь, хоть он и тернист и тяжёл, но посилен. Самое главное - чтобы правильно определили ориентир, чтобы не прилепились к чему-то материальному. Блаженный Августин так и пишет: «Если Бог у человека будет на первом месте, всё остальное будет на своих местах». Святые отцы также говорят, что причина грехопадения состояла в том, что Адам и Ева возлюбили больше свою земную жизнь, материальное состояние, чем Самого Бога», - продолжил архиерей.

«Господь призывает каждого к святости. И у нас есть все возможности быть святыми. Должны быть всегда благодарны Богу за то, что мы члены Православной Церкви, что есть возможность зайти в храм Божий, подойти к священнику и исповедаться, попросив у Господа прощения, и в таинстве Причастия принять в своё естество Плоть и Кровь Сына Божьего. А через это - получить в залог частичку Вечности, которую обязательно достигнем, если будем стремиться к этому идти», - заключил митрополит Антоний.