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В Кабмине не видят оснований для расторжения соглашений с лаврами УПЦ

24.06.2022 / 15:30
В Кабмине не видят оснований для расторжения соглашений с лаврами УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Лавры переданы в аренду на основании типовых соглашений, в которых есть положения о расторжении по взаимному согласию

Попытки запретить Украинскую Православную Церковь необоснованные, поскольку нет доказательств каких-либо противоправных действий духовенства и верующих религиозной организации.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в тексте письма за подписью министра культуры Александра Ткаченко, которое опубликовала депутат Инна Совсун, инициирующая законопроект о запрете УПЦ.

В ответ на предложение народного депутата от партии «Голос» расторгнуть договор аренды государства со Свято-Успенскими Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврами Украинской Православной Церкви, в Кабинете Министров подчеркнули, что не видят никаких оснований для таких действий.

Нардепу от «Голоса» подробно объяснили, что дискриминировать религиозные организации и верующих запрещает Конституция Украины, положения международных договоров Украины, среди которых ведущее место занимает Конвенция о защите прав человека и основных свобод и предписания закона Украины «О свободе совести и религиозных организаций».

В Правительстве подчеркнули, что лавры переданы в аренду на основании типовых соглашений, в которых есть положения о расторжении по взаимному согласию. Изменение условий или разрыв соглашения со стороны государства возможно только в случае нецелевого использования имущества или содержания в ненадлежащем состоянии после предупреждения.

В ответе правительства, полученного депутатом, Кабмин называет попытки запретить УПЦ необоснованными, поскольку нет доказательств каких-либо противоправных действий духовенства и верующих религиозной организации.

«Соответствующая позиция должна основываться на документах, содержащих достоверные данные о факте совершения священнослужителем, верующим религиозной организации противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена законом об уголовной ответственности или законодательством об административных правонарушениях (например, обвинительный приговор суда или постановление о наложении административного взыскания)» , – говорится в ответе Кабмина.

Следовательно, отмечается в письме, какие-либо противоправные действия, как представителей религиозной организации в совокупности с противоправной деятельностью самой организации, а также связь между такими действиями должна быть доказана предусмотренным законом способом.

«Таким образом, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований расторжения договоров с религиозными организациями УПЦ о предоставлении им в пользование культовых и других зданий и имущества, являющихся объектом государственной собственности, будет составлять противоправное наложение ограничений в деятельности таких религиозных организаций», — заключают в Правительстве. .

Кроме того, депутату отказано и в запросе на необоснованный запрет предоставлять в пользование храмов Украинской Православной Церкви в дальнейшем.

Источник: Inpress.ua
Киево-Печерская лавра, УПЦ, Кабинет министров Украины
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