УПЦ празднует День ангела Митрополита Онуфрия

В Киево-Печерской лавре сегодня проходят торжества в честь преподобного Онуфрия Великого - день небесного покровителя Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавляет Божественную литургию на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

На Божественной литургии Его Блаженству сослужат архиереи Украинской Православной Церкви и духовенство.

Вместе с Блаженнейшим молятся игуменьи монастырей, верующие.

Будущий Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

*** Преподобный Онуфрий родился в начале IV века. Он был сыном персидского царя, который по повелению ангела отдал его на воспитание в православный египетский монастырь.

В молодости святой, желая подражать пророкам Илии и Иоанну Предтече, тайно ушел из обители и поселился в Фиваидской пустыни, став учеником одного из отшельников.

После смерти учителя преподобный прожил около 60 лет в полном одиночестве.

В последние 30 лет отшельничества Бог послал утешение святому: возле его пещеры выросла финиковая пальма и чудесно появился источник. Каждую субботу и воскресенье преподобному Онуфрию являлся ангел, причащавший его Святых Христовых Таин.

Подвижника похоронил преподобный Пафнутий, который и записал его житие.