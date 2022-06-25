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В Хорватии украинских беженцев будет духовно поддерживать священник УПЦ

25.06.2022 / 12:05
В Хорватии украинских беженцев будет духовно поддерживать священник УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Украинский священник регулярно служит в храме святителя Саввы Сербского в Загребе, при сербской гимназии по улице Святого Духа, 122

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Хорватию направлен священник для окормления украинских беженцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, назначение священника Андрея Иваненко согласовано со Святейшим Патриархом Порфирием – Предстоятелем Сербской Православной Церкви, в каноническую юрисдикцию которой входит Хорватия.

Украинский священник регулярно служит в храме святителя Саввы Сербского в Загребе, при сербской гимназии по улице Святого Духа, 122.

Также отец Андрей духовно заботится о беженцах по всей территории Хорватии. В частности, 18 июня священник находился в Славонии (регион Хорватии) и служил литургию в городе Пакрац, а 19 июня служил в Мединцы и встречался с беженцами в городках Липик, Дарувар, Вишницы.

Как сообщалось ранее, в Дании открыли приход Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
Хорватия, УПЦ
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