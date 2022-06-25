Управделами УПЦ рассказал, что такое искушение

Искушение – это всё то, что может соблазнить, подтолкнуть ко греху.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка объясняет, где можно встретиться с искушениями. «Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, отвечая на данный вопрос, предупреждает: «…Всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2:16). Таким образом, тот мир, который видим вокруг себя, и есть источником искушений, потому что, по словам того же апостола Иоанна Богослова, «весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19)», - сказал он.

«Является ли мир сам по себе злом? Вовсе нет. Ведь всё, что мы видим, создано Самим Богом и по природе является благим. Однако некогда в истории нашего мира произошла катастрофа: человек, сотворенный Богом для вечной жизни, отвернулся от Своего Творца и нарушил Его заповедь. Этим поступком человек оторвал себя от Бога и обрек себя и весь мир на распад и тление. Таким образом, однажды будучи впущено в мир, зло стало развиваться в нем и совершенствоваться. Именно поэтому просим Бога уберечь нас от искушений», - пояснил митрополит Антоний.

Архиерей приводит замечания святителя Тихона Задонского: словами: «не введи нас во искушение» – молим Бога, чтобы Он сохранил нас Своею благодатью от искушений мира, плоти и диавола. И если даже и впадем в искушения, то надеемся, что Бог не попустит нам быть побежденными ими, но обязательно поможет преодолеть их.

Управделами УПЦ напомнил, что искушение бесспорно приходит к человеку от диавола, однако последний не имеет над человеком абсолютной власти, но действует лишь в той мере, насколько ему это попущено Богом.

«Именно поэтому священномученик Киприан Карфагенский пишет, что Всевышний дает власть диаволу испытывать нас по двум причинам: или в наказание за наши грехи, или для славы, когда Бог видит, что сможем, подобно Иову, вынести искушения диавола. В связи с этим святитель Василий Великий замечает: Бог по особенному Своему домостроительству предает нас испытаниям в той мере, насколько к этому способны», - продолжил он.

Митрополит Антоний отметил, что Бог злом никого не искушает, потому что зло и Бог – понятия несовместимые.

«Он только попускает тем или иным искушениям сделать нас духовно крепче. Однако преодолеть искушения без Его помощи не в состоянии. Если же, получая от Бога Его благодатную помощь, вдруг решим, что можем жить добродетельно и без Него, тогда Бог отнимает от нас Свою благодать. Но делает Он это не в качестве мести, а чтобы мы на опыте, пусть даже и горьком, могли убедиться в собственном бессилии перед грехом и вновь обратились к Нему за помощью», - заключил архиерей.