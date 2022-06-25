Верующие УПЦ в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с Днем Ангела

Верующие Украинской Православной Церкви сегодня поздравляют Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с Днем небесного покровителя.

На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию.

Верующие благодарят Предстоятеля за мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Многая и благая лета! Сохрани, Боже, для нас грешных, нашего Владыку! Дай ему сил, терпения, благодати, крепкого здоровья, в это тяжелое время», - пожелала Светлана Билан.

«Искренне поздравляем нашего дорогого Блаженнейшего владыку Онуфрия с Днем Ангела! Пусть Господь дарит крепкое здоровье, укрепит и поможет вести всех нас ко спасению», - пишет Людмила Капитанюк.

Верующие благодарят Предстоятеля за молитвы и просят у Бога даровать Блаженнейшему сил на служение Богу и Украинской Православной Церкви.

«С Днем Ангела, Владыко. Я безгранично благодарна Богу за решение, которое Вы приняли, чтобы сохранить каноническую Церковь в таких сложных политических и церковных обстоятельствах. Многая и благая лета Вам в это нелегкое время испытаний», - написала Галина Бородийчук.

«Радость большая. С праздником, православные! У нас есть молитвенник и могущественный воин Христов, чего или кого нам бояться?», - отметила Иссара Доллежаль.

Алла Бронская пишет: «Поздравляем! Спасибо за Ваши молитвы. Вдохновляемся Вашей могущественной духовной силой».

«Многая и благая лета! Храни Господь нашего заступника и спаси Украину его молитвами и молитвами братии», - написала Виктория Хливна.

«Пусть Господь даст долгие годы жизни нашему Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию! Многая лета! Это Божья благодать – иметь такого Предстоятеля», - поздравила Алла Шевченко.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре сегодня проходят торжества в честь преподобного Онуфрия Великого. В день своего небесного покровителя Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил Божественную Литургию на площади перед Успенским собором.

Предстоятель УПЦ получил имя Онуфрий во время монашеского пострига в 1971 году в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.