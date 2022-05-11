В УПЦ отпели погибших украинских воинов

Священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими защитниками Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, отпевания совершили в Мукачевской, Харьковской и Черновицкой епархиях.

На Закарпатье в селе Грибовцы простились с погибшим воином Владимиром Шайно.

Отпевание в Свято-Михайловском храме села возглавил протоиерей Михаил Пак в сослужении местного духовенства.

В Харькове 10 мая настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» священник Александр Заика отпел украинского военнослужащего, погибшего при освобождении оккупированной территорий в Харьковской области. 9 мая, тело почившего воина доставили в храм, где прихожане прочитали Псалтырь с заупокойными молитвами.

На Буковине в городе Сокиряны простились с погибшим воином Игорем Жуком. Отпевание возглавил настоятель местного прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы иерей Иоанн Власов.