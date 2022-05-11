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В УПЦ отпели погибших украинских воинов

11.05.2022 / 12:55
В УПЦ отпели погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Отпевания совершили в Мукачевской, Харьковской и Черновицкой епархиях

Священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими защитниками Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, отпевания совершили в Мукачевской, Харьковской и Черновицкой епархиях.

На Закарпатье в селе Грибовцы простились с погибшим воином Владимиром Шайно.

Отпевание в Свято-Михайловском храме села возглавил протоиерей Михаил Пак в сослужении местного духовенства.

В Харькове 10 мая настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» священник Александр Заика отпел украинского военнослужащего, погибшего при освобождении оккупированной территорий в Харьковской области. 9 мая, тело почившего воина доставили в храм, где прихожане прочитали Псалтырь с заупокойными молитвами.

На Буковине в городе Сокиряны простились с погибшим воином Игорем Жуком. Отпевание возглавил настоятель местного прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы иерей Иоанн Власов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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