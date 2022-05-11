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В УПЦ объяснили, какие традиции допустимы на кладбище

11.05.2022 / 13:20
В УПЦ объяснили, какие традиции допустимы на кладбище
Источник: Центр информации УПЦ
Преподаватель Киевских духовных школ объяснил, почему на кладбище нельзя употреблять спиртное

Подлинно христианская православная традиция не идет вразрез со здоровым смыслом, а невозможность объяснения того или иного действия – признак обычая, пришедшего из язычества или духовной безграмотности.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Все, что совершается в Церкви, должно иметь свое логическое объяснение. Никогда в Церкви не делалось то, что никто не мог объяснить, отвечая при этом, что это такая традиция и мы просто делаем так, как делали наши предки. Нет! Любая традиция объяснима. Потому что в Церкви все совершается с одной целью – для освящения и спасения человека», - напомнил Андрей Музольф.

Он объяснил, что относительно традиций, связанных с поведением человека на кладбище, можно сказать то же самое. Например, можно оставить на кладбище еду, как милостыню для нуждающихся, «но если мы будем думать, что еда, оставленная на могиле, нужна душе самого умершего – это уже заблуждение».

Преподаватель Киевских духовных школ объяснил, почему на кладбище нельзя употреблять спиртное.

«Не потому, что тем самым мы вредим душе умершего. Душа умершего – уже у Бога и никакие наши поступки ей хуже сделать уже не смогут, а наоборот, только лучше – если мы, например, молимся за этого человека и подаем за него милостыню. Пьянство на кладбище вредно для самих выпивающих, потому что тем самым они, во-первых, оскверняют кладбище, как место захоронения людей, которое всегда в народе было окружено благоговением. А, во-вторых, уже само по себе пьянство – это грех, так как человек начинает терять контроль над собой и склонен к совершению других грехов», - поделился Андрей Музольф.

Он отметил, что все то, что пытаются нам преподнести как церковную традицию, необходимо проанализировать, чтоб необдуманные поступки не стали как раз нарушением какой-либо поистине церковной традиции.

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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