В Украине за время военных действий пострадало 77 храмов УПЦ

С начала военных действий в Украине пострадало 77 храмов и монастырей Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на dess.gov.ua, карту религиозных сооружений, пострадавших в результате военных действий российских войск подготовили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

«Агрессивная атака русских войск разрушает христианские храмы и другие святыни религиозных общин Украины. С 24 февраля, потерпели разрушения 116 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в по меньшей мере тринадцати областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской», - отмечается в сообщении.

Подавляющее большинство из них – храмы УПЦ (77), 66% всех поврежденных религиозных сооружений, зафиксированных на карте.

Больше всего объектов, разрушенных на сегодняшний день обнаружено в Донецкой, Киевской и Харьковской областях - более половины из всех зафиксированных ныне случаев повреждений религиозных сооружений в Украине.