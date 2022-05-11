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В Украине за время военных действий пострадало 77 храмов УПЦ

11.05.2022 / 16:28
В Украине за время военных действий пострадало 77 храмов УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Карту религиозных сооружений, пострадавших в результате военных действий российских войск подготовили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести

С начала военных действий в Украине пострадало 77 храмов и монастырей Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на dess.gov.ua, карту религиозных сооружений, пострадавших в результате военных действий российских войск подготовили в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

«Агрессивная атака русских войск разрушает христианские храмы и другие святыни религиозных общин Украины. С 24 февраля, потерпели разрушения 116 сооружений духовного значения (не считая прилегающих зданий) в по меньшей мере тринадцати областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской», - отмечается в сообщении.

Подавляющее большинство из них – храмы УПЦ (77), 66% всех поврежденных религиозных сооружений, зафиксированных на карте.

Больше всего объектов, разрушенных на сегодняшний день обнаружено в Донецкой, Киевской и Харьковской областях - более половины из всех зафиксированных ныне случаев повреждений религиозных сооружений в Украине.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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