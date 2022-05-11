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Митрополит УПЦ рассказал, к чему призван каждый верующий

11.05.2022 / 16:33
Митрополит УПЦ рассказал, к чему призван каждый верующий
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил о подвиге учеников Христа святых Никодима и Иосифа Аримафейского, а также жён-мироносиц, служивших Спасителю во время Его земной проповеди и ставших апостолами для апостолов

Верующие призваны служить Богу и своей жизнью свидетельствовать о Божественной истине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом сказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Владыка напомнил о подвиге учеников Христа святых Никодима и Иосифа Аримафейского, а также жён-мироносиц, служивших Спасителю во время Его земной проповеди и ставших апостолами для апостолов.

«Мы, дорогие братья и сёстры, сегодня призваны служить Богу, проповедовать слово Божественной истины. И все женщины, которые собираются для молитвы в храмах, которые украшают церкви, свидетельствуют за истину и милосердие Божие, являются жёнами-мироносицами», - отметил наместник.

Он напомнил, что по преданию, святой праведный Иосиф Аримафейский, который выпросил у Пилата тело Иисуса и вместе со святым Никодимом похоронил его в высеченной в скале погребальной пещере, позже был заключён иудеями в темницу. Однако Господь вывел его на свободу.

Владыка Павел пожелал подражать в верности Богу святым жёнам-мироносицам, Иосифу и Никодиму и стать наследниками Царства Небесного.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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