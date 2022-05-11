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Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобной Софии Киевской

11.05.2022 / 16:40
Митрополит УПЦ рассказал о духовном подвиге преподобной Софии Киевской
Источник: Центр информации УПЦ
Во времена гонений прошлого века преподобноисповедницу Софию (Гринёву) трижды арестовывали и заключали в тюрьму

Преподобноисповедница София Киевская своей жизнью явила множество примеров христианского подвига.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«До того, как стать игуменьей Покровской обители, преподобная управляла очень бедным монастырем в Калужской губернии. Долго она просила у священноначалия в свою обитель постоянного священника для совершения богослужений. Наконец ее просьбы были услышаны. Настоятельнице сообщили, что к ним едет батюшка. Матушка тогда еще не знала, что этого горе-священника начальство решило сослать в беднейший монастырь в качестве наказания. Игуменья София собрала сестёр, выстелила дорожку к храму лепестками цветов, приготовила букет долгожданному батюшке», - поделился митрополит Лука.

Он рассказал, что священник, которого отправили в монастырь, страдал алкоголизмом, но игуменья спокойно, встретила священника затем собрала сестер и призвала с почтением относиться к прибывшему иерею, воздавая должное уважение его сану и не соблазняясь его слабостями.

«Много натерпелась матушка София от этого священника. Он бил приставленную к нему послушницу, ругал на весь храм певчих, бранился в алтаре. Семья этого батюшки от него давно сбежала по той причине, что он их постоянно избивал в пьяном виде. Но игуменья София все терпела, отвечая ему только любовью и уважением. Тому же она учила и своих сестер. Как-то матушка видела сон, в котором она подымалась все выше и выше, ведя вверх этого священника. Иерей же возненавидел игуменью всеми силами души. Он писал на нее доносы в епархию, подбивал против нее сестер монастыря, делал ей всевозможные гадости. Но, в конце концов, любовь победила, и его душа постепенно стала меняться в лучшую сторону», - отметил митрополит Лука.

Он рассказал, что через некоторое время священник исправился, покаялся и бросил пить.

Архиерей подчеркнул, что преподобная София выбрала единственно правильный путь – любви и доверия к промыслу Божьему.

***

Во времена гонений прошлого века преподобноисповедницу Софию (Гринёву) трижды арестовывали и заключали в тюрьму.

Несмотря на все испытания, она оказалась выше неправдивых обвинений, твёрже страданий и сильнее мук.

Матушка приняла послушание настоятельницы Киево-Покровского женского монастыря и выполняла в самые тяжелые времена его существования – с 1913-го по 23-й год.

Исповедница скончалась в селе Покров Московской области, не дожив полгода до открытия обители в Киеве в октябре 41-го.

Через 48 лет София (Гринёва) была реабилитирована.

В 2012 году причислена к лику святых.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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