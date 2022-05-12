Управделами УПЦ объяснил, какие качества необходимы каждому христианину

Веру, мужество и любовь необходимо взращивать в себе каждый день и каждую минуту.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в проповеди.

«Если человеческое сердце раскрывается для Божественной любви, то уже никакой страх - ни перед людьми, ни перед тем, что можешь что-то потерять в этой земной жизни, и даже сама смерть не являются преградой между нами и Богом», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что нужно находить в себе мужество быть верным Богу и Церкви.

«Господь стал человеком для того, чтобы спасти каждого из нас. Он побеждает смерть, даёт нам возможность жить в вечности, подаёт нам всё необходимое для того, чтобы мы обязательно наследовали Царство Божие», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что проявляя мужество, веру и любовь к Богу, человек достигает Царства Небесного.

«Нельзя думать: "Сейчас я не сделаю что-нибудь по Закону Божьему, нарушу постановления Православной Церкви - например, нарушу пост в среду и пятницу, - но если будет что-то такое серьёзное, то я обязательно встану на защиту своей веры и Церкви". Так не бывает! Любовь строится внутри нас каждый день и каждую минуту. И строится она на соблюдении заповедей Божьих, евангельских наставлений и церковного предания, которое хранится в нашей Православной Церкви», - подчеркнул архиерей.

Он объяснил, что через совершение даже «маленьких» добрых человек как бы закаляет себя, постепенно становясь готовым - если наступит такой момент - творить дела большие.

И творить он их будет «не своими силами, а Божьей благодатью, которая может вместиться в человеческом естестве только тогда, когда мы очищаем себя и даём Богу любви, доброты, щедрости, милосердия жить в нас». «И Бог таким образом творит эти дела через нас, нашими руками и нашими, человеческими, возможностями», - подытожил владыка Антоний.