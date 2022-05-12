Епископ УПЦ назвал признание Македонской Церкви Фанаром поспешным решением

Принятие Македонской Православной церкви Константинопольским патриархатом свидетельствует о желании Фанара укрепить свое влияние в православном мире, несмотря на нарушение канонов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя принятие синодом Константинопольского патриархата 9 мая в евхаристическое общение Македонскую церковь – структуру, которая долгое время находилась в расколе с Сербским патриархатом.

«Некоторые говорят, что Стамбул решил "перехватить инициативу" у Сербской Церкви, ослабив позиции последней. Действительно, 6 мая 2022 года епископ Зворницкий и Тузланский Фотий рассказал, что Сербская Церковь и так называемая "Македонская церковь" после многолетнего перерыва возобновили диалог. Он призвал «молиться за исцеление раскола 1967 года", так как "исцеление раскола будет на благо Церкви, и на благо двух братских народов», - отметил епископ Виктор.

По мнению владыки, после того, как Сербская Церковь возобновила решение вопроса об исцелении раскола на своей канонической территории в Македонии, «фанариоты нанесли ей удар в спину».

«Принятие «Македонской церкви» в общение состоялось настолько скороспешно, что возникает мысль о неподготовленности этого шага и в банальном желании Фанара "словить момент…Решение Фанара - это удар по Сербской Церкви. Складывается впечатление, что оно продиктовано не «переживанием за единство", что никак не согласуется с признанием раскольников без ведома и участия канонической Церкви в Македонии, а принято по той причине, чтобы в очередной раз продемонстрировать готовность воспользоваться удобным случаем и любым способом увеличить своё влияние и укрепить положение в православном мире. Пусть даже и за счет канонов Церкви и элементарных правил братского взаимоуважения», - считает епископ Виктор.

Он отметил, что за последнее время уже сложилась практика, согласно которой «Константинопольский патриархат почти всегда действует только в собственных интересах, не считаясь с мнением и позицией других Поместных Церквей, что наносит вред шаткому единству Вселенского Православия».