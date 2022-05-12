В УПЦ отпели погибших украинских воинов

Священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими защитниками Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua,

на Буковине священник Иоанн Власов в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Сокиряны отпел погибшего воина Игоря Жука, отдавшего свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

В храме в честь Успения Пресвятой Богородицы села Кливодин Черновицкой епархии благочинный Кицманского округа протоиерей Николай Зеленюк возглавил отпевание Василия Гначука.

На Закарпатье в Свято-Михайловском храме села Грибовцы прощались с погибшим Защитником Украины Владимиром Васильевичем Шайно. Воздать честь и поблагодарить Героя за его подвиг пришли родные, собратья, друзья и односельчане.

В Великом Березном прощались с Василием Пекар - Героем, погибшим в бою с русскими оккупантами.

Василия пришли провести в последний путь друзья, собратья, волонтеры и земляки.

Соборный чин отпевания павшего Героя был совершен в Свято-Троицком храме города. Заупокойное богослужение возглавил благочинный Великоберезнянского благочиния, протоиерей Василий Ковач.

В Харькове храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» священник Александр Заика совершил чин отпевания Защитника Украины, погибшего при освобождении оккупированных территорий в Харькове.

В УПЦ выражают соболезнования семьям Героев и просят всех молиться за упокой их душ.