В УПЦ помогают защитникам Украины, беженцам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киевской области благотворительный фонд «ФАВОР» доставил гуманитарную помощь в Черниговскую центральную районную больницу. Медицинскому персоналу передали лекарства, продукты питания, памперсы и средства личной гигиены для пациентов. Также стараниями фонда в апреле были приобретены металлопластиковые окна для отделений реанимации и операционного блока районной больницы.

В Днепре прошел Пасхальный благотворительный концерт. В концерте приняли участие семь церковных коллективов: два детских хора, состоящие из учеников воскресных школ, и пять приходских взрослых коллективов – всего 88 участников.

Все собранные средства во время проведения Пасхального благотворительного концерта были переданы в благотворительный фонд «Остров Надежды», который с первых дней войны оказывает гуманитарную поддержку военному госпиталю Днепра, городским больницам и гуманитарным центрам, а также переселенцам и малоимущим людям.

В Запорожской епархии священник УПЦ передал для воинов ВСУ собранные православными волонтерами и верующими продукты.

Прихожане и священники Ровенской епархии продолжают помогать военным и всем нуждающимся. Верующие Свято-Михайловского прихода села Заря Ровенского района и Свято-Георгиевского прихода Здолбунова отправили для военных, защищающих Украину на передовой, готовые блюда, маскировочные сетки. Также верующие этих приходов подготовили помощь нуждающимся.

Территориальная оборона Сум получила продукты питания, приобретенные на пожертвования верующих церковной общины святителя Луки Крымского. Православная община Сум продолжает поддерживать защитников-военнослужащих, защищающих город от российской военной агрессии.

В Харькове и студенты Харьковской духовной семинарии передали паски в больницы Харькова и на станции метро, где от обстрелов прячутся харьковчане.

Жители Покровского мужского монастыря Харькова развезли продукты питания в районы города, страдающие военными обстрелами.