Митрополит УПЦ напомнил о главном враге каждого человека

Пока в душе человека живет грех, идеология фашизма будет находить своих сторонников в любой стране.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Фашизм невозможно победить с помощью оружия, потому что это состояние души. И пока в душе человека живет грех, идеология фашизма будет находить своих сторонников в любой стране», – сказал архиерей.

Митрополит Лука отметил, что у человека есть только один враг – это грех и дьявол, который сеет ненависть и злобу в сердцах.

«Посмотрите, что происходит вокруг нашей Матери-Церкви. В тылу нас гонят, опечатывают храмы, отбирают монастыри, местные власти принимают преступные антиконституционные решения о прекращении деятельности УПЦ в том или ином регионе. С другой стороны, на фронте военные перемалывают с черноземом церкви и монастыри, бомбят жилища, убивают наших прихожан. На кого мне тыкать пальцем и называть врагом? Первых или вторых? Кого ненавидеть? За всех этих людей у меня есть только одна молитва: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Все они - жертвы фашизма, который живет в их душах. Не победив его в себе, они сеют плевелы ненависти вокруг себя», - пояснил владыка.

Иерарх УПЦ добавил, что история знает немало примеров, когда бывшие враги становились близкими друзьями, например, Великобритания и Германия, США и Япония.

«Но никогда не будет так, чтобы дьявол стал дружить с Богом или чтобы светлые ангелы побратались с темными демонами. Потому что мир между добром и злом невозможен», – заключил митрополит.