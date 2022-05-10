Войти | Зарегистрироваться
18:51

вторник,
10 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ напомнил о главном враге каждого человека

10.05.2022 / 17:55
У человека есть только один враг – это грех и дьявол, который сеет ненависть и злобу в сердцах

Пока в душе человека живет грех, идеология фашизма будет находить своих сторонников в любой стране.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Фашизм невозможно победить с помощью оружия, потому что это состояние души. И пока в душе человека живет грех, идеология фашизма будет находить своих сторонников в любой стране», – сказал архиерей.

Митрополит Лука отметил, что у человека есть только один враг – это грех и дьявол, который сеет ненависть и злобу в сердцах.

«Посмотрите, что происходит вокруг нашей Матери-Церкви. В тылу нас гонят, опечатывают храмы, отбирают монастыри, местные власти принимают преступные антиконституционные решения о прекращении деятельности УПЦ в том или ином регионе. С другой стороны, на фронте военные перемалывают с черноземом церкви и монастыри, бомбят жилища, убивают наших прихожан. На кого мне тыкать пальцем и называть врагом? Первых или вторых? Кого ненавидеть? За всех этих людей у меня есть только одна молитва: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Все они - жертвы фашизма, который живет в их душах. Не победив его в себе, они сеют плевелы ненависти вокруг себя», - пояснил владыка.

Иерарх УПЦ добавил, что история знает немало примеров, когда бывшие враги становились близкими друзьями, например, Великобритания и Германия, США и Япония.

«Но никогда не будет так, чтобы дьявол стал дружить с Богом или чтобы светлые ангелы побратались с темными демонами. Потому что мир между добром и злом невозможен», – заключил митрополит.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 мая
9 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.