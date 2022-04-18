В Одессе УПЦ приготовит 12 тыс пасок для нуждающихся, военных и беженцев

В Одесской епархии Украинской Православной Церкви испекут 12 тыс благотворительных пасхальных куличей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в одесском Михаило-Архангельском монастыре начали выпечку пасхальных куличей, которые по монастырской традиции бесплатно раздадут жителям города.

«У нас получаются очень вкусные и красивые пасхальные куличи, потому что все это делается с молитвой, по благословению и во Славу Божию», – поделилась настоятельница монастыря игуменья Серафима (Шевчик

Сестрам обители помогают студентки, волонтеры и представители общественных организаций.

Монахини ежегодно выпекают до 10 тыс пасок и раздают нуждающимся. В этом году решили испечь побольше – 12 тыс.

«Паски будут розданы не только нуждающимся одесситам, но также переселенцам и нашим военным, чтобы каждый смог ощутить тепло родного дома, пусть и оставшегося далеко», - отметили в епархии.

Как сообщалось ранее, верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви испекут куличи для защитников Украины и вынужденных переселенцев.

В прошлом году в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали около 13 тыс пасок.