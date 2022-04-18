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На Волыни монастырь УПЦ принял более 150 беженцев из горячих точек

18.04.2022 / 15:15
На Волыни монастырь УПЦ принял более 150 беженцев из горячих точек
Источник: Центр информации УПЦ
Сейчас в монастыре проживают 41 взрослый и 31 ребенок

На Волыни в ставропигиальном Святогорском Зимненском монастыре Украинский Православной Церкви принимают беженцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу обители, за все время войны монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ принял больше 150 беженцев из регионов Украины, где идут боевые действия.

Вынужденные переселенцы получили не только все условия проживания и трехразовое питание, но и духовную поддержку.

«Наша обитель любезно распахнула двери для всех пострадавших с первых дней войны. Сейчас игуменья Стефана с сестрами принимают беженцев и раздают гуманитарную помощь нуждающимся», - говорится на странице монастыря.

Одни беженцы, отдохнув и получив помощь, уезжают, другие остаются в обители. Сейчас в монастыре проживают 41 взрослый и 31 ребенок.

Как сообщалось ранее, в Святогорской лавре Украинской Православной Церкви, ее скитах и подворьях спасаются от обстрелов 407 человек, 80 из которых – дети.

Источник: Inpress.ua
волынь, беженцы, УПЦ
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