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На Житомирщине священник УПЦ передал бронежилеты украинским военным

18.04.2022 / 15:35
На Житомирщине священник УПЦ передал бронежилеты украинским военным
Источник: Центр информации УПЦ
В каждый бронежилет священник вложил иконку Божией Матери и нательный крестик

В Житомирской области священник Украинской Православной Церкви передал украинским военным 10 бронежилетов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, протоиерей Максим Тишковец, настоятель Владимирского храма села Слобода Романовская освятил 10 бронежилетов для военнослужащих, находящихся в настоящее время в районах боевых действий.

В каждый бронежилет священник вложил иконку Божией Матери и нательный крестик.

Средства на покупку собрали прихожане Владимирского храма и местные жители. Бронежилеты, а также другое военное снаряжение, медикаменты и теплые вещи священник отправил защитникам Украины.

Как сообщалось ранее, Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви передала украинским воинам бронежилеты на сумму 40 тыс грн.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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