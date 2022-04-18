На Житомирщине священник УПЦ передал бронежилеты украинским военным

В Житомирской области священник Украинской Православной Церкви передал украинским военным 10 бронежилетов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, протоиерей Максим Тишковец, настоятель Владимирского храма села Слобода Романовская освятил 10 бронежилетов для военнослужащих, находящихся в настоящее время в районах боевых действий.

В каждый бронежилет священник вложил иконку Божией Матери и нательный крестик.

Средства на покупку собрали прихожане Владимирского храма и местные жители. Бронежилеты, а также другое военное снаряжение, медикаменты и теплые вещи священник отправил защитникам Украины.

Как сообщалось ранее, Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви передала украинским воинам бронежилеты на сумму 40 тыс грн.