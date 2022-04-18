Митрополит Антоний считает, что отсутствие любви приведет мир к разрушению

Второе Пришествие Христа наступит тогда, когда среди людей исчезнет главный объединяющий фактор - любовь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в видеоблоге на Youtube-канале «Витражи».

«Уставное евангельское чтение понедельника Страстной Седмицы раскрывает образы Второго Пришествия на эту землю Господа нашего Иисуса Христа. Если Первое Пришествие было во зраке раба и его целью было спасение рода человеческого от греховных последствий, то Второе Его Пришествие будет происходить во славе и его целью будет суд над человеческим родом в соответствии с тем, как каждый человек воспринял Евангелие и выстроил ли он свою жизнь в соответствии с ним», – сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Второе Пришествие Христа точно так же, как и Первое, будет иметь свои отличительные признаки, внимая которым человек может осознать близость Пришествия Господа Иисуса Христа.

«И как гласит Евангелие, одним из признаков Второго Пришествия Иисуса Христа будет явление в мире антихриста. Христос Спаситель предупреждает нас: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я – Христос», и многих прельстят»», - отметил управделами УПЦ.

Он считает, что тем самым Господь хочет показать, что в последние времена появится немало ложных вождей, которые в угоду своему стремлению к власти, к славе, к материальному достатку будут пытаться внушить свои воззрения на истину, привлекая людей к себе, к своей личности, а не к Господу. «В результате такой лжеучитель не объединит людей в правде, а наоборот посеет раскол. И многие, пойдя за ним, обманутся, свернут в сторону с пути спасительного», – заявил иерарх УПЦ.

«Но что же станет причиной появления в этом мире антихриста? Евангелие дает нам ответ и на этот вопрос: «по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Христос говорит, что накануне Его Второго Пришествия мир погрузится в войны, одни народы и царства восстанут на другие, начнутся гонения на истинных последователей Христа, и в итоге все возненавидят друг друга. Все это станет возможным по той причине, что среди людей исчезнет главный объединяющий фактор – любовь. По слову святых отцов именно отсутствие любви приведет мир к разрушению. Когда в людях пропадет последняя капля любви, Богу не останется ничего иного, как уничтожить этот мир и создать новый, в котором будут обитать правда и любовь. И в этот новый мир войдут лишь те, кто в своей жизни исполнил главную заповедь Христа – заповедь о любви», – пояснил архиерей.

Митрополит Антоний обратил внимание, что без любви человек становится равнодушным ко всему благому, к ближним и, наконец, к Богу.

«Там, где нет любви, наступает разочарование и отчаяние. Но настоящий христианин всегда останется верен Господу, даже когда верить станет труднее всего, даже когда вокруг будут твориться такие вещи, что может показаться, что Бог оставил этот мир без Своего попечения. И тогда только терпение спасет тех, кто останется верным Богу. Христос и говорит в евангельском отрывке, который читается в Великий Понедельник: «Претерпевший же до конца спасется»», – продолжил владыка.

Отвечая на вопрос, почему Господь даст возможность злу восторжествовать на какое-то время и почему Он допустит возможность страданий и испытаний самих христиан, иерарх УПЦ приводит слова преподобного Иустина Челийского: «Господь ждет, пока добро и зло созреют полностью, пока добро уже не сможет стать злом, и наоборот: пока зло, к сожалению, уже не сможет стать добром. И до тех пор, пока есть хоть небольшая надежда на исправление зла, Бог будет ждать этого и даст возможность хоть кому-то стать лучше. Когда же такой возможности уже не будет, Бог придет в этот мир, чтобы судить добровольный выбор каждого человека».

«Таким образом, те ужасы, которые произойдут накануне Второго Пришествия Христа – это вовсе не попустительство Божие или Его безразличие к этому миру, как могло бы показаться на первый взгляд, а проявление Его любви и терпения ко всему Своему творению. Потому что Бог будет до последнего ждать, чтобы человек раскаялся и спас свою душу», – подытожил управделами УПЦ.