Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле событий Страстной недели

Страстная седмица - это время, когда сугубо вспоминаем страдания Спасителя.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Это не просто воспоминание неких событий, которые произошли почти две тысячи лет назад и которые не касаются нас лично. В действительности это время особенного единения творения со своим Создателем. Ведь в земной человеческой жизни избежать страданий нельзя. Все в тот или иной момент своего бытия переживаем болезни, горести, потерю родных, а возможно и несправедливые преследования или предательство близких. И в конце концов всех нас ждет смерть. Осознавать это страшно. Человеческому сознанию трудно это принять. А страдания порой кажутся невыносимыми. Но и в этой тьме, для всех есть возможность увидеть свет», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что страдание пришло в мир с грехопадением прародителей и много тысячелетий люди страдали без надежды на избавление. «Но с пришествием в мир Христа все изменилось. Свершилось то, о чем говорили еще древние пророки: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис.53:4)», - добавил он.

«Христос не просто умер за нас. Он уже перенес все наши страдания – и прошлые, и настоящие, и будущие. И только Он во всей полноте знает и понимает переживания – даже больше, чем мы сами. Потому, как бы тяжело не было, нужно помнить, что Господь все это знает, Господь это все испытал Сам и только Он может избавить и от страданий, и от власти смерти. И надеяться можем только на Него, и обращаться за помощью тоже должны только к Нему», - пояснил архиерей.

Управделами УПЦ привет слова из Откровения Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:4).

В завершении митрополит Антоний призвал в эти священные, вспоминая крестный путь Христа, задуматься – с кем мы: со страдающим Господом или с Его гонителями и мучителями? «И если освободимся от грехов и страстей, от сиюминутных суетных мыслей, это будет означать, что страдания наши больше не бессмысленны, они лишь очищают и ведут к большему – к воскресению с Господом», - заключил владыка.