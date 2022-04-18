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У верующих УПЦ сегодня Великий Понедельник

18.04.2022 / 11:45
У верующих УПЦ сегодня Великий Понедельник
Источник: Центр информации УПЦ
В период Страстной Седмицы Церковь призывает верующих принять участие в особых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний о страданиях и жертве Христа

У верующих Украинской Православной Церкви сегодня Великий Понедельник - первый день Страстной седмицы.

В этот особый период Церковь вспоминает о последних днях жизни Иисуса Христа, сообщает Центр информации УПЦ.

В Великий Понедельник в Евангельском чтении вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф, сын Иакова и Рахили. Господь наделил его даром провидения, что вызвало негодование и зависть его братьев. Сговорившись, они продали его в рабство в Египет, где в положенный час он спас народ от страшных напастей.

Иосиф является своего рода прообразом нашего Спасителя Иисуса Христа, Которого предали и обрекли на страдания, но, взойдя на Крест, Он подарил нам жизнь вечную.

Также в этот день читается Евангелие о Втором Пришествии Христовом и вспоминается несколько притч.

Первая притча - о злых виноградарях, которые были настолько лукавы, что не отдавали хозяину виноградника плодов в надлежащее время. Они избили слуг, которых послал хозяин, и убили его единственного сына.

Вторая притча - о бесплодной смоковнице, которую проклял Господь за то, что она не приносила плоды.

В этих двух притчах заключён символ народа Израиля, который отверг и осудил Сына Божьего на смерть. А ещё это образ души человеческой, которую мы порой закрываем от Бога.

Как сообщалось ранее, в этом году Страстная седмица продлится с 18 по 23 апреля. В период Страстной Седмицы Церковь призывает верующих принять участие в особых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний о страданиях и жертве Христа.

Источник: Inpress.ua
Страстная Седмица, УПЦ
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