Чистка картошки вместо шикарных букетов: как за год Алла Барановская сменила гламур на помощь людям

Об этом сообщает блогер Анастасия Азарова у себя в ФБ/

«Год назад в сети вызвал резонанс День рождения бизнеследи Аллы Барановской, который она с размахом отметила в отеле Fairmont. В этом же году Алла сменила гламурные платья на форму волонтёра, все своё время она проводит буквально на кухне. Она чистит картошку, помогая накормить тысячи людей, которых застала война. И свой День рождения она тоже посвятит помощи людям. В такое тяжёлое для всей страны время важны не блестки, а настоящее человеколюбие и сострадание. И видно, как Алла придерживается этих гуманных принципов», - рассказала блогер.

Отметим, что всем известный ресторан «Велюр», который ранее принадлежал народному депутату «Слуги народа» Николаю Тищенко, в период военного времени организовывает бесплатные обеды для пожилых людей. В день ресторан выдаёт 500-700 порций обедов, при поддержке фонда «Дорога мира». Амбассадором этого фонда является Алла Барановская.

Журналисты издания обратились за комментарием в благотворительный фонд. Запрос касался работы и результатов.

Как стало известно, благотворительный фонд собирает и подаёт документы в соответствующие органы и получает гуманитарную помощь.

Фонд активно работает с первого дня войны. В общей сложности за этот период волонтеры привезли и раздали 260 тонн гуманитарной помощи. В частности, предметы первой необходимости и продукты питания были доставлены жителям Ирпеня, Бородянки, Бучи, а также переселенцам из Харькова и Днепра в Закарпатье. Оказано помощь жителям Святошино, в чьи дома прилетела ракета – улицы Чернобыльская 9а и Ирпенская 72.

Волонтеры фонда помогали в эвакуации детей-сирот из Киева и области, из Пущи-Водицы и лагеря «Артек», а теперь регулярно привозят им продукты питания, игрушки и одежду.

Большое внимание волонтёры уделили поддержке вооруженных сил. В частности, было закуплено и передано ВСУ 100 бронежилетов, а терроборона Киева получила в свое распоряжение автомобиль. Кроме того, защитникам Украины были переданы разгрузки, каски, одежда, полевая кухня, генераторы, тактические очки, перчатки, наушники, палатки, спальники.

Благодаря контактам и организационным усилиям волонтёров фонда получена и передана нуждающимся украинцам помощь от мэрии города Фёзендорфа в Австрии, парламентариев Чехии, Польши, Австрии, Словакии. В числе гуманитарной помощи были одежда, продукты питания, детское питание и посуда для кормления, женская и детская гигиена, медикаменты, хирургические принадлежности.