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На Буковине священники и верующие УПЦ призвали власть Украины остановить захваты храмов

18.04.2022 / 12:15
На Буковине священники и верующие УПЦ призвали власть Украины остановить захваты храмов
Источник: Центр информации УПЦ
Черновецко - Буковинская епархия Украинской Православной Церкви никогда не имела и не имеет связей с оккупационными властями государства-агрессора

Захват храмов Украинской Православной Церкви провоцирует раскол и межконфессиональную рознь внутри страны, что в условиях военного положения и вооруженной агрессии Российской Федерации дестабилизирует ситуацию в Черновицкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в обращении духовенства и верующих к руководству области.

«Черновецко - Буковинская епархия Украинской Православной Церкви никогда не имела и не имеет связей с оккупационными властями государства-агрессора. Никаких намерений или действий по установлению и утверждению временной оккупации какой-либо части территории Украины нет и не было. В проповедях священнослужителей Черновицкой-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви никогда не было и не будет призывов к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора, к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/ или оккупационной администрацией государства-агрессора, до непризнания распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины. У нашей епархии нет и не может быть никаких финансовых операций с представителями государства-агрессора», - подчеркнули авторы обращения.

В Черновицкой епархии отметили, что Президент Украины, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, советник главы офиса президента Михаил Подоляк неоднократно отмечали недопустимость разжигания религиозной вражды и недопущение захватов храмов.

«Несмотря на проукраинскую позицию Украинской Православной Церкви и Черновицко-Буковинской епархии в частности, существуют имеющиеся факты, свидетельствующие о целенаправленной и хорошо организованной деятельности, которая ставит целью разжигание межконфессиональной религиозной розни. В частности, 10 апреля 2022 в 7.00 сторонники веры ПЦУ вместе с вооруженными людьми захватили территорию Успенского храма УПЦ села Михальча. Захваты храмов по нашему мнению предварительно режиссируются лицами настроенными против Украинской государственности и суверенитета, а затем укладываются в горячие головы для дальнейшего использования враждебными силами Российской Федерации относительно оправдания своих действий перед странами запада и внутренним потребителем, относительно проведения так называемой «денацификации» и обоснования насильственного захвата суверенных территорий нашего государства», - обратили внимание в Черновицко-Буковинской епархии.

По информации представителей епархии, радикалы, «которые осуществили силовой захват храма в Михальче, не покинули пределы Черновицкой области», готовят аналогичные захваты храмов УПЦ в селах Старая Жадова и Задубровка Черновицкой области.

В епархии призвали органы власти обеспечить межконфессиональный мир в регионе.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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