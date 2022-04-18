Предстоятель УПЦ рассказал, почему нужно уметь смиряться

Смирение – это принятие от Бога того, что Он дает.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Христос должен войти в каждую душу человека и это вхождение благодати Божией в душу человека «совершается не на белых конях гордыни, а на осле смирения»», - сказал Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что смирение является носителем Христа, носителем благодати Божией.

«Тот человек, который смиряется, через свое смирение вводит в душу Благодать Божию, в нее входит Христос и там водворяет мир, согласие, спокойствие, радость, счастье – то, что, все люди ищут, но не находят», - считает архипастырь.

Митрополит Онуфрий призвал верующих учиться смиряться перед Богом, перед теми обстоятельствами, которые Бог попускает нам. «Смирение – это не есть сдача в плен. Смирение – это принятие от Бога того, что Он дает. А Бог дает человеку только полезное – оно может быть горькое сегодня, но завтра оно принесет пользу», - добавил он.

«Пусть Господь помогает, чтобы мы продолжали очищать себя от скверны греха, который мешает благодати Божией войти в душу человека. В этом помогает покаяние и молитва. Если благодать входит в душу, то от этого человек сам умиряется и возле него сеется мир», - пояснил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы «все в свою меру смирялись, чтобы были носителями благодати Божией и чтобы мир Божий, имиже весть Господь судьбами, пришел на нашу землю, наш народ, чтобы в мире и радости встретили Великий и Славный Праздник Воскресения из мертвых Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа».