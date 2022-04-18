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Фонд Предстоятеля УПЦ помог нуждающимся Днепропетровщины на более 140 тыс грн

18.04.2022 / 12:45
Фонд Предстоятеля УПЦ помог нуждающимся Днепропетровщины на более 140 тыс грн
Источник: Центр информации УПЦ
Ежедневно около 1000 человек получает помощь фонда

Благотворительный фонд Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия «Мир Вам» передал днепровскому фонду «Остров Надежды» 143 тыс грн для закупки продуктов питания нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела УПЦ, гуманитарную помощь раздали беженцам, пострадавшим в ходе военных действий, инвалидам и малообеспеченным людям.

В начале марта благотворительный фонд «Остров Надежды», которым руководит протоиерей Николай Несправа, в начале марта приобрёл в Литве медицинский автомобиль. По пути в Днепр волонтёры остановились в Киеве, где машину загрузили медикаментами. Благодаря поддержке фонда Предстоятеля УПЦ, днепровским волонтерам помогли в ремонте автомобиля и предоставили финансовую помощь.

На эти средства волонтёры закупили в Киеве продукты и отвезли их в Днепр.

«Днепр стал просто трещать от наплыва беженцев. Едут в основном из Харькова, Изюма, Мариуполя, Северодонецка. К нам обращается много людей, и всем нужна помощь. Еженедельно мы развозим продукты по госпиталям и больницам. Кроме этого, поддерживаем несколько гуманитарных центров, которые работают в разных районах города. На приобретённом медицинском автомобиле волонтёры навещают инвалидов и стариков, привозят им продукты и лекарства. Если нужно - могут помочь им доехать до больницы или в другое необходимое им место. Ежедневно около 1000 человек получает помощь фонда», - поделился отец Николай.

В «Острове надежды» более 45 волонтеров: одни принимают звонки и обрабатывают обращения, другие - собирают гуманитарную помощь, третьи - развозят её. Есть в фонде также медицинская группа, в неё входят пять врачей, которые консультируют и помогают больным.

«Я даже не могу точно сказать, сколько тысяч людей получили помощь, которая пришла нам из Киева. Поддержка фонда Предстоятеля УПЦ была нам крайне необходима. Мы очень благодарны Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, протоиерею Сергию Экшияну и всем, кто нам помогает», - отметил протоиерей Николай Несправа.

Адрес Волонтёрского центра помощи беженцам при Свято-Иверском храме Днепра - ул. Семафорная, 60. Горячая линия фонда «Остров Надежды»: +380985331616, +380663675979 (с 10.00 до 15.00).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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