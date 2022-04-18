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На Львовщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

18.04.2022 / 13:25
На Львовщине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Священники простились с двумя украинскими военнослужащими: полковником Александром Григорьевым и старшим лейтенантом Василием Гнатюком

В Львовской епархии Украинской Православной Церкви священники отпели погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, духовенство Львовской епархии совершило чин отпевания защитника Украины капитана Дмитрия Нестерука.

Священники простились с двумя украинскими военнослужащими: полковником Александром Григорьевым и старшим лейтенантом Василием Гнатюком.

В Киевской области 28 февраля в районе Макарова вражеской ракетой был сбит вертолет Ми-8. Украинские военнослужащие выполняли полетную боевую задачу по отражению вооруженной агрессии российской федерации. Все трое павших авиаторов – лучшие выпускники Харьковского университета Воздушных Сил.

«В одном экипаже их судьбы слились ввысь…За нас и свою страну они отдали самое ценное – свою жизнь. И как сказано в Священном Писании - никто не может иметь большей любви, чем положивший свою жизнь за ближних своих. Со святыми успокоятся души наших защитников», – сказал в своем слове отец Александр Иванченко.

Как сообщалось ранее, в Полтавской, Черновицко-Буковинской, Могилев-Подольской и Владимир-Волынской епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели погибших украинских воинов.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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