Епископ УПЦ напомнил, что всегда Церковь была и будет со своим народом

Если страдает народ – страдает Церковь, неотступно находящаяся с людьми.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Вход Господень в Иерусалим – это одновременно радостное и скорбное событие. Потому что, с одной стороны, Христа встречали как Мессию, с пальмовыми ветвями в руках и возгласами «Осанна в вишних», а с другой – уже через несколько дней Он будет распят на кресте», - сказал епископ Виктор.

Владыка отметил, что разные богословы обращают внимание на то, что в торжественной встрече и жестоком распятии Спасителя мира принимали участие одни и те же люди. «Настроения толпы всегда изменчивы: тот, кто сегодня кричит «Осанна!», завтра может взывать «Распни!»», - считает он.

«Однако удивляться здесь нечему, потому что еще апостол Петр говорил, что «всякая слава человека, как цветок растения: засохла трава - и цвет [ее] опал» (1 Пет. 1, 24), а пророк и псалмопевец Давид утверждал, что «каждый человек обманчив» (Пс. 115, 2). Это означает, что любая слава не только временная, но и лукавые.

Церковь всегда знала об этом. В течение всего времени своего существования она переживала как периоды внешнего, видимого расцвета – славы, так и периоды ужасных гонений и скорбей – распятия. Ничего удивительного здесь нет, ведь и Сам Господь прошел по этому пути», - продолжил он.

Иерарх УПЦ с сожалением констатировал, что даже некоторые люди Церкви не понимают, что рано или поздно они должны прийти на Голгофу. «Христианин – это последователь Христа, который следует за Ним в Царство Небесное. Но войти туда можно только через узкие врата распятия», - напомнил он.

«И сегодня, когда наша Церковь в очередной раз терпит позор, клевету и осуждение от некоторых людей, давайте вспомним, что ничего другого нам никто не обещал. Господь не сказал, что тот, кто в Церкви, всегда будет благоденствовать. Напротив, Он предупреждал, что Его ученики испытывают страдания в мире (Иоан. 16, 33). Христос призвал всех Своих последователей к мужеству и подчеркивал, что Он победил мир, но эта победа далась через распятие», - сказал архиерей.

Епископ Виктор подчеркнул, что Церковь была, есть и будет со своим народом.

«Если страдает народ – страдает Церковь, неотступно находящаяся с людьми. Вопрос состоит в другом: всегда ли мы остаемся с Церковью и в Церкви? Ведь многие не выдерживают, потому что очень привлекательна перспектива быть с тем, кому выкрикивают «Осанна!», и очень страшно быть с тем, кого сегодня требуют распять. Вспомним, что распинающие просто не понимали, по слову Христа, что они творят», - пояснил иерерах УПЦ.

Поэтому, владыка призвал просить у Бога и для наших врагов прощения, потому что Он учил любить их, даже если они вбивают гвозди в наши руки.