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В епархиях священники УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих

17.04.2022 / 17:55
В епархиях священники УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих
Источник: Центр информации УПЦ
Вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии архиепископ Новосанжарский Вениамин в храме Всех Святых города Горишние Плавни совершил отпевание Алексея Бридни, погибшего 8 апреля возле села Долгенькое Харьковской области

В Полтавской, Черновицко-Буковинской, Могилев-Подольской и Владимир-Волынской епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии архиепископ Новосанжарский Вениамин в храме Всех Святых города Горишние Плавни совершил отпевание Алексея Бридни, погибшего 8 апреля возле села Долгенькое Харьковской области.

На Буковине иерей Олег Лекарь в Свято-Воздвиженском храме на приходе в честь Почаевской иконы Божией Матери в поселка Кельменцы иерей Олег Лекарь отпел воина Виктора Федорова, а протоиерей Вячеслав Твердохлеб возглавил отпевание воина Сергия Юрченкова.

Священнослужители Могилев-Подольской епархии УПЦ в селе Жабокрич был совершен чин отпевания погибшего воина, героически отдавшего свою жизнь в войне за мир на нашей Украинской земле.

Похороны прошли в с. Жабокрич. Проститься и провести воина в последний путь вышли жители села и района.

«Выражаем искреннее соболезнование близким и родным покойного. Светлая память о мужественном воине, борце за свободу и независимость Украины, хорошем человеке, который навсегда останется в наших сердцах», – говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.

Священники Ковельско-Воскресенского округа Украинской Православной Церкви во главе с протоиереями Владимиром Ровинским и Михаилом Чупаком провели от родительского дома к храму, а от храма к месту вечного покоя воина-защитника сержанта Андрея Рудина Андрея.

Воин Андрей – житель села Волошки, что возле Ковеля – погиб 21 марта во время выполнения боевого задания в Николаевской области.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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