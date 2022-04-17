В УПЦ заявили о возможных захватах храмов на Вербное воскресенье

В УПЦ рассказали о многочисленных сообщениях, поступающих настоятелям храмов и монастырей в Киевской области от сторонников ПЦУ и радикалов, которые планируют провокации с целью захватов храмов УПЦ на праздник Входа Господня в Иерусалим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Киевской Митрополии заявили о недопустимости силовых действий в отношении верующих УПЦ.

В частности, подобные провокации готовятся в отношении храма в честь Чуда Архистратига Михаила в селе Подгорцы, Свято-Михайловского монастыря и Свято-Успенского храма в городе Переяслав и храма в селе Лютеж.

Прихожане возмущены тем, что провокаторы готовы прибегнуть к силовым действиям с целью захватов храмов УПЦ.

В Киевской Митрополии обратились к правоохранительным органам с требованием пресечь провокации, помешать кровопролитию и созданию негативного имиджа Украины через открытые проявления агрессии и дискриминации по религиозным убеждениям.