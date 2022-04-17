На Киевщине вооруженные люди захватили храм УПЦ

На Киевщине в селе Круглик группа вооруженных людей под руководством митрополита ПЦУ Александра (Драбинко) силой захватила храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, группа людей выбила двери храма и объявила о «добровольном» переходе общины к раскольникам.

На заранее спланированную акцию призвали тероборону и местных активистов, большинство из которых не являются прихожанами храма. Вокруг церкви тоже было много вооруженных людей. На молебен приехал сам Драбинко, пытался убедить настоятеля переходить к ним, но получил отказ. После этого все собравшиеся подписали составленное митрополитом Александром (Драбинко) прошение «о добровольном переходе общины» в ПЦУ и выбили двери храма, где находились отец настоятель и двое клириков. Иерарх ПЦУ объявил, что храм Успения Пресвятой Богородицы перешел в ПЦУ.

На самом деле подавляющее большинство подписавших прошение о переходе в ПЦУ не являются ни прихожанами храма, ни местными жителями. Сами прихожане вызывали полицию, но та не обнаружила правонарушений, несмотря на взлом дверей храма и угрозы в адрес верующих УПЦ со стороны захватчиков.

Отмечается, что представилели ПЦУ поменяли замки на дверях храма и прихожане УПЦ не имеют к нему доступа.

Это не первая попытка захвата храма Успения Пресвятой Богородицы в Круглике. Сторонники ПЦУ появились возле храма еще в марте. На праздник Благовещения, 7 апреля, члены местной теробороны попытались занять храм, но прихожане отстояли его. После этого тероборона несколько раз наведывалась к настоятелю, агитировала его перейти в ПЦУ.

Как сообщалось ранее, сторонники ПЦУ и раньше, на праздник Благовещения 7 апреля, попытались занять храм, но прихожане отстояли его, после этого наведывались к настоятелю, агитируя его перейти в ПЦУ.