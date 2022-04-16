Войти | Зарегистрироваться
15:42

суббота,
16 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В епархиях УПЦ священники отпели украинских воинов

16.04.2022 / 14:15
В епархиях УПЦ священники отпели украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
На Буковине в честь святого апостола Иоанна Богослова села Довжок протоиерей Владимир Тимофеев совершил чин отпевания защитника Родины Дмитрия Гаманюка

Священники Черновицко-Буковинской, Полесско-Сарненской, Александрийской, Нежинской, Мукачевской, Запорожской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на Буковине в честь святого апостола Иоанна Богослова села Довжок протоиерей Владимир Тимофеев совершил чин отпевания защитника Родины Дмитрия Гаманюка.

Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнования семье героя, и будет просить всех молиться за упокой его души.

По благословению митрополита Полесского и Сарненского Анатолия архимандрит Антоний (Грибан) в Ильинском храме села Антоновка совершил чин отпевания погибшего воина Юрия Видинчука, который погиб защищая Украину в Николаевской области.

Священник передав слова сострадания митрополита Анатолия: «Светлая память об убитом воине Юрии навсегда остаться в сердцах родных, друзей, односельчан и всех, кто его знал, любил и чтил. Разделяем Вашу боль и молимся за его души».

В селе Боковом Александрийской епархии УПЦ благочинный протоиерей Виктор Мисяйло возглавил чин захоронения воина ВСУ, офицера Владислава Сердюка.

В своем слове к собравшимся священник подчеркнул, что Владислав был настоящим героем и выразил соболезнования близким и родным защитника Украины.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента настоятель Варваринского храма поселка Талалаевка протоиерей Виктор Мисяйло совершил чин захоронения защитника Родины Сергея Иваненко. 25-летний воин Сергей защищая город-герой Чернигов.

В Свалявском благочинии Мукачевской епархии простились с погибшим воином Иваном Сможаником.

«Ему было только 23. Те, кто знал воина Ивана Сможаника лично, рассказывают о нем как о добром, отзывчивом молодом человеке, надежном товарище, человеке, который радостно придет на помощь», - говорится в сообщении.

Чин захоронения бойца 128-й бригады по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора возглавил протоиерей Роман Колерников. У храма в честь Всех святых собралось около полутысячи человек.

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, в селе Днепровка протоиерей Илья Штефко совершил отпевание убитого 23-летнего воина Максима Городова.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 апреля
15 апреля
14 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.