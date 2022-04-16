В епархиях УПЦ священники отпели украинских воинов

Священники Черновицко-Буковинской, Полесско-Сарненской, Александрийской, Нежинской, Мукачевской, Запорожской епархий Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на Буковине в честь святого апостола Иоанна Богослова села Довжок протоиерей Владимир Тимофеев совершил чин отпевания защитника Родины Дмитрия Гаманюка.

Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнования семье героя, и будет просить всех молиться за упокой его души.

По благословению митрополита Полесского и Сарненского Анатолия архимандрит Антоний (Грибан) в Ильинском храме села Антоновка совершил чин отпевания погибшего воина Юрия Видинчука, который погиб защищая Украину в Николаевской области.

Священник передав слова сострадания митрополита Анатолия: «Светлая память об убитом воине Юрии навсегда остаться в сердцах родных, друзей, односельчан и всех, кто его знал, любил и чтил. Разделяем Вашу боль и молимся за его души».

В селе Боковом Александрийской епархии УПЦ благочинный протоиерей Виктор Мисяйло возглавил чин захоронения воина ВСУ, офицера Владислава Сердюка.

В своем слове к собравшимся священник подчеркнул, что Владислав был настоящим героем и выразил соболезнования близким и родным защитника Украины.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента настоятель Варваринского храма поселка Талалаевка протоиерей Виктор Мисяйло совершил чин захоронения защитника Родины Сергея Иваненко. 25-летний воин Сергей защищая город-герой Чернигов.

В Свалявском благочинии Мукачевской епархии простились с погибшим воином Иваном Сможаником.

«Ему было только 23. Те, кто знал воина Ивана Сможаника лично, рассказывают о нем как о добром, отзывчивом молодом человеке, надежном товарище, человеке, который радостно придет на помощь», - говорится в сообщении.

Чин захоронения бойца 128-й бригады по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора возглавил протоиерей Роман Колерников. У храма в честь Всех святых собралось около полутысячи человек.

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, в селе Днепровка протоиерей Илья Штефко совершил отпевание убитого 23-летнего воина Максима Городова.