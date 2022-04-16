УПЦ помогает беженцам, защитникам, больницам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь украинским военным, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Благодаря БФ «ФАВОР» более 600 пострадавших из Харькова, Херсона, Каховки, Николаева, Северодонецка, Бучи, Гостомеля, Покровского получили помощь в виде продуктовых наборов, лекарств, детского питания, средств гигиены и одежды.

Во Владимир-Волынской епархии УПЦ более 150 беженцев из горячих точек нашли убежище в Святогорском Зимненском женском монастыре.

«Наша обитель любезно распахнула двери для всех пострадавших с первых дней войны. Сейчас игуменья Стефана с сестрами принимают беженцев и раздают гуманитарную помощь нуждающимся. Вынужденные переселенцы получают в монастыре трехразовое питание, все условия проживания и духовную поддержку», – отмечают в обители.

По состоянию на 50-й день войны в монастыре проживает 41 взрослый и 31 ребенок.

Волонтеры Кременчугской епархии УПЦ передали продукты питания пострадавшим жителям Буча. Непосредственно занимались помощью настоятель храма мученика Иоанна Воина протоиерей Константин Маслов и настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Анатолий Дружко, которые встречали проезжие поезда из Краматорска, Днепра, Харькова, Донецка и передавали домашнюю выпечку нуждающимся.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента епархия продолжает акцию в поддержку новорожденных в военное время малышей. В рамках данной акции митрополит Климент и епископ Феодосий вместе с главой епархиального отдела по делам семьи священником Александром Гладышем продолжают посещать пациентов Нежинского городского роддома.

Архиереи передали мамам свертки с детским питанием, предметами по уходу за детьми и средствами детской гигиены для новорожденных, которых за последнюю неделю родилось в Нежине более 20-ти.

Прихожане Крестовоздвиженского храма поселка Сребное передали маме раненого воина Анатолия Калимана Любови Александровне материальную помощь в сумме пяти тысяч гривен, необходимую для лечения сына.

Также митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент посетил Бахмачскую больницу-хоспис. Владыка передал медицинскому заведению гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

Владыка пообщался с медицинским персоналом и пациентами больницы-хосписа и призвал на всех Божье благословение.

В Хмельницкой епархии семья священника Георгия Чернятинского передала 20 пар берцев для нужд военкомата Деражнянской ОТГ на общую сумму 32 тыс гривен.

С благословения митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа директор Духовно-просветительского центра при Свято-Николаевском архиерейском подворье города Горишние Плавные протоиерей Георгий Коваленко продолжает организовывать досуг для переселенцев с детьми, проживающих в общежитии.

Все жители на базе семинаровского тренажерного зала могут заниматься спортом. Также действует вечерний мини-кинозал для просмотра интересных фильмов и мультфильмов с моральной составляющей.

Верующие Ровенской епархии УПЦ завезли три грузовика гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области, пострадавшие в результате обстрелов. Пищевые продукты получили в Бородянке, Михайловке-Рубежовке, Новом Залесье, Шибеном.

В Андреевском подворье Одессы продолжаются курсы медицинских волонтеров Одесской епархии. Обучение епархиальных медицинских волонтеров будет продолжаться, чтобы в любой экстренной ситуации они могли оказать помощь пострадавшим и помочь нашим медикам.

На Виннитчине по благословению митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана община Свято-Успенского храма города Тульчин во главе с натоятелем протоиереем Григорием Курдием отправила три тонны гуманитарного груза для вынужденных переселенцев, находящихся в Свято-Вознесенском Банченском монастыре.