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Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Входа Господнего в Иерусалим

17.04.2022 / 12:55
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Входа Господнего в Иерусалим
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ пояснил, что каждый должен честно ответить себе сам: готов ли он не только встречать Христа, радуясь Его чудесам, но и не отречься от Него, когда настанет момент истины; готов ли следовать за Христом в Его скорбях, страданиях и одиночестве; готов ли идти с Ним на Голгофу

Праздник Входа Господня в Иерусалим – из года в год дан для проверки нашей веры.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Вход Господа в Иерусалим две тысячи лет назад был мигом Его славы и признания. Но только мигом. А вслед за ним – позорное предательство самых близких и их оглушительное молчание. Узнав о чуде воскрешения Лазаря, люди на улицах Иерусалима тогда ликовали, клали пальмовые ветви, кричали: «Осанна, благословен Грядый во Имя Господне» – постилая одежды под ноги осленка, на котором въезжал Господь.

Христос же с плачем взывал, глядя на город: «О, если бы ты хоть в этот день понял, что служит к спасению твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; и придет день, когда враги тебя окружат, осадят, разрушат и камня на камне тебе не оставят за то, что не уразумел ты времени посещения своего…» (Лк.19:42)», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Господь провидел, что не пройдет и недели, как возгласы «Осанна Сыну Давидову» сменятся криками «Возьми, возьми, распни Его», и что эти страшные слова будут кричать те же самые люди, которые только что так восторженно встречали Его.

«Сердце Его восскорбело. Он понимал, что не такого Царя ждал народ. Народ ждал того, кто займет престол и воцарится, кто принесет всем довольство и различные блага. Одолеет ненавистного врага еврейского народа. Но не земной престол и не земные блага принес Господь. Он принес им совершенно несопоставимый дар: вечную жизнь во Христе. Какое страшное разочарование постигло людей! Христос не оправдал их надежд.

Христа ли мы ждем сегодня? Ему ли служим на самом деле? Или как и израильтянам, нам нужен царь, дарующий только блага и комфортную жизнь, гарантирующий безопасность и спокойствие», - продолжил он.

Управделами УПЦ пояснил, что каждый должен честно ответить себе сам: готов ли он не только встречать Христа, радуясь Его чудесам, но и не отречься от Него, когда настанет момент истины; готов ли следовать за Христом в Его скорбях, страданиях и одиночестве; готов ли идти с Ним на Голгофу. «А ведь другого пути у христиан – нет», - добавил он.

«Через неделю будем праздновать Святую Пасху Христову. Надеемся милостью Божией дожить до нее и встретить торжественно и радостно. Впереди – Страстная седмица, время особое и благодатное. Укрепимся же в вере величием служб Страстной Седмицы, чтобы искренне и достойно встретить нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа и славить на всю Вселенную Его Святое Воскресение», - заключил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
вербное воскресенье, УПЦ, митрополит Антоний
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