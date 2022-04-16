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В УПЦ рассказали, какие растения можно освящать в Вербное воскресение

16.04.2022 / 13:45
В УПЦ рассказали, какие растения можно освящать в Вербное воскресение
Источник: Центр информации УПЦ
В день Входа Господнего в Иерусалим верующие стоят с ветвями пальм или вербы в руках и освящают их, что символизирует духовную радость всей Церкви о том, что Христос спас Своей жертвой все человечество

Ветви пальм или вербы символизируют духовную радость христиан, поэтому не будет никакого греха, если верующие придут в храм с ветвями каких-либо других деревьев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Традиция использовать ветви пальм или вербы в Вербное воскресенье вовсе не является неоспоримой и безальтернативной. Ведь, по сути, зачем вообще в этот день используются ветви указанных деревьев? Иудеи – современники Господа Иисуса Христа встречали Его, когда Он входил в Иерусалим накануне Своих страданий и Распятия ветвями пальмы, чем, во-первых, признавали царское достоинство Христа, а, во-вторых, выражали свою радость от того, что наконец-то пришел долгожданный Мессия, Который, по представлению иудеев, должен был освободить Израиль от власти иноплеменников-римлян», - пояснил Андрей Музольф.

Он напомнил, что несмотря на то, что сами иудеи обманулись в своих ожиданиях и владычество Римской империи не прекратилось с приходом Христа, Христос-Мессия все же выполнил Свою миссию, хоть и немногие осознали это.

«Пришествие Христа-Мессии не имело своей целью освободить иудеев от власти Империи-узурпатора. Его цель была значительно выше – освободить все человечество, а не только иудейский народ, от той власти, которая гораздо страшнее римской – власти диавола, греха и смерти», - продолжил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф отметил, что именно поэтому в день Входа Господнего в Иерусалим верующие стоят с ветвями пальм или вербы в руках и освящают их, что символизирует духовную радость всей Церкви о том, что Христос спас Своей жертвой все человечество.

«В то же время, так как указанные ветви символизируют именно духовную радость христиан, не будет никакого греха, если верующие придут в храм с ветвями каких-либо других деревьев. Ведь Бог, по словам святых отцов, смотрит не на внешнее, а на внутреннее, не на лицо, но на сердце приходящего. А значит, более всего в этот день нужно переживать не о том, что находится в руках, но о том, с каким сердцем и какой душой приходим в храм к Богу», - заключил он.

Источник: Inpress.ua
вербное воскресенье, УПЦ
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