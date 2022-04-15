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В епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины

15.04.2022 / 12:40
В епархиях УПЦ отпели погибших защитников Украины
Источник: Центр информации УПЦ
Вечная память погибшим Героям

На Черниговщине и Днепропетровщине священники Украинской Православной Церкви простились с погибшими украинскими военнослужащими.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению митрополита Климента настоятель Крестовоздвиженского храма поселка Серебряное протоиерей Иоанн Багмет совершил чин захоронения воина Виталия Скорика.

Лейтенант Виталий Скорик родился 15 мая 1986 в селе Харитоновка Срибнянского района Черниговской области. С 1 августа 2014 года служил в Вооруженных Силах Украины. Защищал Украину в зоне АТО. 31 июля 2015 года был демобилизован. 2 марта вернулся в Украину из-за границы, стал на военный учет, в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила отправился на восток Украины. Погиб 18 марта 2022 г., попав под артиллерийский обстрел. Похоронили Героя в родном селе.

В Павлограде на Днепропетровщине 13 апреля отпели 24-летнего военнослужащего Александровича Орешникова, который погиб 8 апреля.

Чин отпевания и похорон совершил протоиерей Павел Бурлай в сослужении духовенства благочиния.

Вечная память погибшим Героям.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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