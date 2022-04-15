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Верующие УПЦ инициировали благотворительную миссию «Любовь побеждает»

15.04.2022 / 13:11
Верующие УПЦ инициировали благотворительную миссию «Любовь побеждает»
Источник: Центр информации УПЦ
Помочь пострадавшим от военных действий украинцам можно, рассказав в соцсетях о нуждах беженцев в населенных пунктах и пожертвованием

Верующие Украинской Православной Церкви объявили о начале работы всеукраинской благотворительной миссии «Любовь побеждает» для оказания помощи беженцам, внутренним переселенцам и всем пострадавшим от военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на bf-favor.org, инициаторами миссии по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия стали благотворительный фонд «Фавор» и союз «Миряне» совместно с отделом социального служения Украинской Православной Церкви.

«Цель миссии «Любовь побеждает» - обеспечить нуждающихся переселенцев продуктами питания и лекарствами, помочь им пережить этот тяжёлый период, прежде чем они смогут вернуться к нормальной мирной жизни. Каждый желающий, независимо от гражданства и вероисповедания, может принять участие в миссии как волонтёр или получить помощь по своим нуждам», - отметили на сайте фонда.

Инициаторы миссии подчеркивают, что большой опыт благотворительной деятельности, накопленный фондом «Фавор» и Синодальным отделом по социально-гуманитарным вопросам УПЦ поможет организовать всестороннюю поддержку для переселенцев.

Миссия организует горячее питание при храмах и монастырях УПЦ, выдачу недельных продуктовых наборов для переселенцев при храмах УПЦ, обеспечение медикаментами в виде месячных наборов необходимых лекарств.

«На опыте, который получил фонд «Фавор», оказывая помощь жителям прифронтовых районов Донбасса, мы высчитали среднюю стоимость одного горячего обеда и составили модель недельного продуктового набора для одного человека», - поделились организаторы.

Волонтёры союза «Миряне», священники и прихожане УПЦ будут формировать списки нуждающихся и их потребностей в своих регионах. В соответствии с этими заявками будут утверждаться объёмы поставок в каждую епархию, в каждый район и приход. Параллельно будут составляться списки медикаментов для каждого населённого пункта и прихода.

Помочь пострадавшим от военных действий украинцам можно, рассказав в соцсетях о нуждах беженцев в населенных пунктах и пожертвованием.

«Но в первую очередь мы призываем откликнуться всех христиан и людей доброй воли в зарубежных странах, которые хотят оказать помощь мирным жителям Украины. Мы рассчитываем на вашу поддержку! Она очень нужна», - призвали в фонде.

Поддержать благотворительную инициативу можно здесь.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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