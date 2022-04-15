Наместник Киево-Печерской лавры призвал остановить нападки на УПЦ

Священники Украинской Православной Церкви продолжают свое служение украинскому народу во время войны, оказывают гуманитарную помощь, принимают беженцев, помогают больницам и нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сказал в обращении к верующим.

«Сегодня в Украине происходит кровопролитная война, которую осуждает весь епископат и священство во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Никто не имеет право посягать и отнимать у человека жизнь, которую даровал Бог. Но и среди самих украинцев происходят распри, препятствующие миру, любви и взаимоуважению внутри нашей страны. Сегодня некоторые силы хотят уничтожить каноническую Украинскую Православную Церковь. Для этого всячески злословят нашу Церковь, а через нее – Самого Христа, Который «есть глава тела Церкви» (Кол. 1:8)», - отметил митрополит Павел.

Владыка напомнил, что УПЦ имеет статус независимой Церкви, не имеет регистрации за границей, но была зарегистрирована в Украине еще до становления независимости самого государства.

«Мы являемся детьми Божиими и гражданами независимой страны. Мы стараемся по мере наших сил продолжать свое служение, находясь в Украине…Нас часто злословят и обвиняют, что мы причастны каким-то образом к происходящей войне. Хочется напомнить, что мы также находимся на территории нашей многострадальной страны, и падающие бомбы беспощадно бьют по всем без разбора. Если бы мы были подданными другой страны, то находились бы уже давно не в Украине», - подчеркнул наместник Лавры.

«Верю и надеюсь, что Господь вразумит всех враждующих против нас. Да поможет нам Господь победить врага, просветит наш ум евангельскими заповедями любви, чтобы мы объединились вокруг Святой Церкви», - подытожил митрополит Павел.