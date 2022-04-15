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Епископ УПЦ рассказал, почему христианство никогда не опиралось на эмоции

15.04.2022 / 15:20
Епископ УПЦ рассказал, почему христианство никогда не опиралось на эмоции
Источник: Центр информации УПЦ
В современном мире людьми пытаются манипулировать с помощью эмоций и чувств

Противостоять информационному шуму современного мира и не быть проводником негативных эмоций можно только тогда, когда ум и сердце пребывают в молитве к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Отличительной чертой современного человека, как и современной цивилизации в целом, можно было бы назвать не цифровизацию, и не избыток информации, а чрезмерную эмоциональность. Человек постепенно разучивается думать, все больше предаваясь эмоциям. Сбор информации, анализ, сопоставление ее и последующие выводы – все это довольно трудоемко и затратно, с точки зрения расходования энергии. Намного проще принимать решения, «доверившись чувствам», - отметил епископ Виктор.

Владыка обратил внимание, что в современном мире людьми пытаются манипулировать с помощью эмоций и чувств.

«Христианство никогда не опиралось на эмоции. Вспомним, что в Евангелии постоянно звучат призывы Христа «не бояться» и «не ужасаться», а крестить все народы можно только прежде «научив» их», - объяснил архиерей.

Он напомнил, что в православной аскетике существует особый термин «трезвение», который обозначает контроль над деятельностью ума и сердца. Трезвение, по слову святых отцов, помогает человеку бороться с приверженностью греху, а достичь состояния трезвения можно благодаря молитве.

«Противостоять всему тому информационному шуму, который окружает нас, не подвергаться его эмоциональному воздействию и самому не быть проводником негативных эмоций, которых сегодня слишком много, можно только тогда, когда ум и сердце пребывают в молитве к Богу. Это – единственное средство, помогающее нам оставаться человечными», - подытожил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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