В УПЦ рассказали о помощи украинским военным, больницам и беженцам

Украинская Православная Церковь оказывает гуманитарную помощь украинским военным, терробороне, медикам, беженцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия во всех епархиях организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киевской области протоиерей Николай Данилевич вместе с прихожанами доставили в Гостомель помощь, собранную религиозной общиной храма совместно с волонтерами.

Гуманитарный груз помогали транспортировать прихожане храма, которые до войны жили и работали в Гостомеле и знают жителей и город. Помощь развозили по конкретным адресам к людям как в городе, так и по окрестностям, откуда местным жителям пока невозможно приехать в сам город и получить помощь. Люди благодарили и делились историями, как пережили русскую оккупацию.

В столице сестры милосердия Марфо-Мариинской обители совместно с благотворителями передали обеды для бездомных на железнодорожном вокзале и блокпостах. Также сестры оказывают духовную поддержку, раздают крестики и иконы.

В Одесской области украинским защитникам, которые несут службу на блокпостах Одесской области, оказывается духовная и материальная поддержка от духовенства. Протоиерей Петр Гайдук передал на местные блокпосты горячие обеды и наборы «Благословение Иерусалима».

В Полтавской области волонтеры Гуманитарного центра Полтавской епархии получили благотворительную помощь от общественной организации «Друзья общины святого Эгидия».

Усилиями волонтеров Полтавской епархии гуманитарная помощь будет доставлена пострадавшим от военных действий людям, беженцам, вынужденным переселенцам и всем нуждающимся.

В Днепре в течение девяти месяцев Общество милосердия святителя Луки Крымского занимается кормлением бездомных и других нуждающихся Новокодацкого района города.

Также волонтеры дважды в неделю готовят горячие обеды для одного из военных подразделений Днепра.

В Черкасской области духовенство и прихожане Свято-Рождественского архиерейского подворья города Черкассы передали продукты питания Черкасской общественной организации «Комитет помощи бедным и обездоленным». Помощь получили переселенцы из Харькова и Киева, а также люди с инвалидностью и малообеспеченные жители Черкасс. Протоиерей Валерий Русняк в составе волонтерской группы Черкасского Центра помощи армии передал гуманитарную помощь в Киевский военный госпиталь. Совместными усилиями волонтеров и приходов Черкасской области была передана очередная партия медикаментов, продуктов питания, средств гигиены, бытовой химии, маскировочных сеток и теплой одежды.

Волонтеры Тернопольской епархии выражают искреннюю благодарность всем, кто принял участие в приобретении топлива для Черниговской епархии. Было собрано 100 тыс грн, на которые волонтеры приобрели около 300 л горючего.

Православные УПЦ Волыни передали гуманитарную помощь жителям сел Киевской области, в которых велись активные боевые действия с российскими оккупантами.