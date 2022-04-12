Войти | Зарегистрироваться
12:40

вторник,
12 апреля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье УПЦ приготовит тысячи пасок для украинских военных и переселенцев

12.04.2022 / 12:16
На Закарпатье УПЦ приготовит тысячи пасок для украинских военных и переселенцев
Источник: Центр информации УПЦ
Благотворительную инициативу анонсировала Иршавская молодежка по благословению митрополита Феодора

Верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви испекут куличи для защитников Украины и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворительную инициативу анонсировала Иршавская молодежка по благословению митрополита Феодора.

В этом году благотворительный почин решили посвятить многим семьям, вынужденно покинувшим родные дома и воинам, защищающим государство во время войны.

«Мы хотим подарить переселенцам и украинским военным, которые находятся на передовой, тепло своих сердец, радость домашнего уюта – и испечь для них душистые паски. Если вы из Украины и/или с Украиной в сердце - пожалуйста, присоединяйтесь для закупки продуктов. Пусть наше действие воскресит надежду на все хорошее», – обратились волонтеры Иршавского Иршавского молодежного братства имени святого Иоанна Предтечи

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали около 13 тыс пасок.

Верующие посетили детей с ограниченными возможностями, одиноких, пожилых людей, малообеспеченные и многодетные семьи, детей-сирот, ветеранов войны и поселения ромов. Куличи передали почти во все храмы Иршавского благочиния - для тех прихожан, кто не может их приобрести самостоятельно.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 апреля
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.