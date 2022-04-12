На Закарпатье УПЦ приготовит тысячи пасок для украинских военных и переселенцев

Верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви испекут куличи для защитников Украины и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворительную инициативу анонсировала Иршавская молодежка по благословению митрополита Феодора.

В этом году благотворительный почин решили посвятить многим семьям, вынужденно покинувшим родные дома и воинам, защищающим государство во время войны.

«Мы хотим подарить переселенцам и украинским военным, которые находятся на передовой, тепло своих сердец, радость домашнего уюта – и испечь для них душистые паски. Если вы из Украины и/или с Украиной в сердце - пожалуйста, присоединяйтесь для закупки продуктов. Пусть наше действие воскресит надежду на все хорошее», – обратились волонтеры Иршавского Иршавского молодежного братства имени святого Иоанна Предтечи

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Мукачевской епархии УПЦ в рамках благотворительного проекта «Христос Воскрес - радуйтесь все» раздали около 13 тыс пасок.

Верующие посетили детей с ограниченными возможностями, одиноких, пожилых людей, малообеспеченные и многодетные семьи, детей-сирот, ветеранов войны и поселения ромов. Куличи передали почти во все храмы Иршавского благочиния - для тех прихожан, кто не может их приобрести самостоятельно.