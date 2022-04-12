В Днепре священники и верующие УПЦ прошли крестным ходом с иконами, молясь о мире

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Развиваем ребенка с играми в домик для кукол24.03.2022 / 14:53Кукольный домик - игрушка, которая недооценена многими родителями, а зря. Он выполняет развивающую и обучающую функции и очень помогает в организации воспитательного процесса. Родителям, как девочек, так и мальчиков не помешает освоить несколько базовых игр с кукольным домом, чтобы эта игрушка принесла максимум пользы.
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