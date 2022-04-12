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В Днепре священники и верующие УПЦ прошли крестным ходом с иконами, молясь о мире

12.04.2022 / 12:20
В Днепре священники и верующие УПЦ прошли крестным ходом с иконами, молясь о мире
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея верующие везли с собой иконы Божией Матери и святых

В Днепре верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход вокруг города с иконами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт eparhia.dp.ua, духовенство и верующие совершили автомобильный крестный ход вокруг города молясь Господу и Богородице о прекращении войны.

По благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея верующие везли с собой иконы Божией Матери и святых.

«Возле поклонных крестов на окраинах Днепра вознесли молитвы к Господу Богу, Богородице, святым угодникам Божиим о прекращении войны и сохранении всех жителей города», - говорится на сайте епархии.

Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Благовещенского храма Кропивницкого совершили автомобильный крестный ход вокруг города со святынями с молитвой о мире.

 

Источник: Inpress.ua
днепр, крестный ход, УПЦ
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