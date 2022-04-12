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Киевские духовные школы УПЦ передали помощь волонтерским центрам столицы

12.04.2022 / 12:40
Киевские духовные школы УПЦ передали помощь волонтерским центрам столицы
Источник: Центр информации УПЦ
Киевские духовные школы оказали очередную посильную помощь волонтерским центрам Киева, которые готовят горячую пищу для пострадавшего гражданского населения пригородов Киева

Киевские духовные школы продолжают оказывать всестороннюю помощь украинским военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в результате вторжения войск Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, Киевские духовные школы оказали очередную посильную помощь волонтерским центрам Киева, которые готовят горячую пищу для пострадавшего гражданского населения пригородов Киева, а также военным, которые обеспечивают правопорядок в Киевской области.

Помощь передал первый проректор, настоятель Академического Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана протоиерей Сергей Ющик.

Как сообщалось ранее, ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) встретился с бойцами Вооруженных Сил Украины. Владыка передал украинским защитникам индивидуальные аптечки и средства обогрева. Также Киевская духовная академия и семинария вместе с благотворителями передали еду, вещи и лекарства для жителей освобожденного Кролевца на Сумщине.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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