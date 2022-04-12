Киевские духовные школы УПЦ передали помощь волонтерским центрам столицы

Киевские духовные школы продолжают оказывать всестороннюю помощь украинским военнослужащим и мирным жителям, пострадавшим в результате вторжения войск Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, Киевские духовные школы оказали очередную посильную помощь волонтерским центрам Киева, которые готовят горячую пищу для пострадавшего гражданского населения пригородов Киева, а также военным, которые обеспечивают правопорядок в Киевской области.

Помощь передал первый проректор, настоятель Академического Свято-Воскресенского храма памяти погибших и ветеранов Афганистана протоиерей Сергей Ющик.

Как сообщалось ранее, ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев) встретился с бойцами Вооруженных Сил Украины. Владыка передал украинским защитникам индивидуальные аптечки и средства обогрева. Также Киевская духовная академия и семинария вместе с благотворителями передали еду, вещи и лекарства для жителей освобожденного Кролевца на Сумщине.