В УПЦ начался в онлайн-формате кинофестиваль «Киноассамблея на Днепре»

Православный фестиваль документального кино «Международная Киноассамблея на Днепре» проходит в сети Интернет.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», в первый день фестиваля, для свободного просмотра выложены первые 10 фильмов конкурсной программы.

Всего к просмотру будет представлена 41 лента режиссёров из 12-ти стран: Украины, Беларуси, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Республики Сербской, России, Сербии, Черногории, США и Японии. Большинство лент было создано в 2020 году. Также зрителей ждёт 14 премьер — фильмы, созданные в 2021-м.

Посмотреть фильмы можно на сайте kinoassambleya.com.

Все фильмы – участники будут доступны на сайте фестиваля до 30 мая включительно. Каждую ленту можно оценить по 10-бальной шкале. По итогам голосования будет определён обладатель Приза зрительских симпатий.

«Программа получилась очень хорошая. В неё вошли фильмы разных тематических направлений и жанров. Я уверен, что каждый найдёт для себя что-то интересное», - отметил генеральный директор «Киноассамблеи», заслуженный работник культуры Украины протоиерей Игорь Собко.

В программе фестиваля - фильмы, посвящённые Второй мировой войне, социальной тематики, этнографические (фильм американского режиссёра «Аляска. Длинные Охотники»), экологические (иранский фильм «Radde»), биографические («Juan Brito: Tamia» (Италия) картины. Есть и сугубо «церковные» фильмы (например, «Матушка Феодосия. Свидетельства»).

По словам директора фестиваля, украинская документалистика представлена как работами профессиональных режиссёров - в программу вошли три фильма телеканала «Интер» («Черногория. Битва за Православие», «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование» и «Цой жив. 30 лет без «Кино»), ленты Елены Артеменко «Иван Бунин. «Дни, вечно памятные мне...» и Владислава Робского «Я был рождён не для войны», - так и работой, присланной Винницкой епархией УПЦ, - «Рейс 22-й».

Председателем жюри выступит писатель, продюсер, режиссёр Николай Пороховник. Вместе с ним лучшие фильмы определят специалисты из Армении, Беларуси, Сербии, Украины и Швеции.

За 11 лет работы фестиваля в нём приняли участие режиссёры-документалисты из Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Египта, Македонии, Молдовы, Польши, России, Сербии, США и Швеции.