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Фильм о Киево-Печерской лавре получил приз на международном фестивале в Сербии

30.09.2019 / 13:12
Фильм о Киево-Печерской лавре получил приз на международном фестивале в Сербии
Церемония награждения авторов лучших фильмов Источник: Центр информации УПЦ
В номинации «Документальное кино» первое место присудили фильму «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия»

Документальный проект «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия», снятый телеканалом «Интер» к 30-летию возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, получил приз V Международного фестиваля православного кино «Сильные духом», который состоялся с 25 по 28 сентября в городе Крушевац (Сербия).

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщил главный редактор «Интера», соавтор фильма и руководитель проекта «Журнал "ФОМА в Украине"» Антон Никитин.

Всего в рамках фестиваля было показано 15 фильмов из Украины, Армении, Беларуси, Греции, Грузии, России и Сербии.

В номинации «Документальное кино» первое место присудили фильму «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия», который ранее уже был отмечен наградами фестиваля «ТЭФИ-Содружество» и X Международной Киноассамблеи на Днепре.

Как сообщалось, фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия» был снят к 30-летию возрождения в Лавре монашеской жизни, которое отмечалось летом 2018 г. Авторы фильма – Антон Никитин и Ольга Марикуца, режиссер – Лусине Колыхалина. Премьера фильма состоялась в канун Дня Крещения Руси, вечером 27 июля 2018 года.

 

Источник: Inpress.ua
кинофестиваль, УПЦ
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